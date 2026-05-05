Reforma electoral en suspenso: el Gobierno redefine su estrategia ante la falta de votos para eliminar las PASO

El Gobierno no cuenta con los votos necesarios para eliminar las PASO

Se evalúan alternativas como convertir el sistema en optativo

Las primarias cumplen un rol clave en la organización interna de los partidos

El costo fiscal del sistema es uno de los argumentos centrales del oficialismo

Los gobernadores priorizan la discusión por recursos en medio de la crisis fiscal

La reforma electoral dependerá de una negociación política compleja

El intento del Gobierno de Javier Milei de avanzar con una reforma electoral profunda enfrenta un obstáculo concreto en el Congreso: la falta de mayorías para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Lo que inicialmente fue presentado como uno de los ejes más ambiciosos de rediseño institucional comienza a reconfigurarse en función de las limitaciones políticas y las negociaciones en curso.

Dentro de La Libertad Avanza reconocen que el escenario parlamentario es adverso. La resistencia no proviene únicamente del peronismo, sino también de sectores considerados dialoguistas y de dirigentes que ven en las PASO una herramienta clave para ordenar la competencia interna de los partidos. En este contexto, la posibilidad de una eliminación total pierde fuerza y abre paso a alternativas intermedias.

Entre las opciones que gana terreno aparece la transformación del sistema en un esquema optativo. Esta modificación permitiría reducir el peso institucional de las primarias sin suprimirlas por completo, lo que podría facilitar acuerdos en el Congreso. La discusión, así, dejó de centrarse en una lógica binaria y se orienta hacia un modelo más flexible que contemple distintas posiciones.

El debate no es menor. Las PASO no solo definen candidaturas, sino que cumplen una función estructural dentro del sistema político, al canalizar internas partidarias y evitar fragmentaciones. Su eventual modificación implicaría alterar los incentivos de competencia y redefinir la arquitectura electoral de cara a los próximos comicios presidenciales.

A la dimensión política se suma el argumento fiscal. Desde la Casa Rosada sostienen que el sistema de primarias representa uno de los mayores costos del proceso electoral, con un gasto que supera los 30.000 millones de pesos. En un contexto de ajuste y restricciones presupuestarias, el oficialismo busca reforzar la idea de que ese desembolso no resulta sostenible.

Sin embargo, este planteo se enfrenta con las prioridades de los gobernadores, que atraviesan una situación fiscal compleja marcada por la caída de la recaudación y la reducción de transferencias nacionales. En ese marco, la discusión sobre la reforma electoral queda subordinada a la necesidad de garantizar recursos, lo que condiciona cualquier negociación legislativa.

El Gobierno, consciente de estas limitaciones, comenzó a reordenar su estrategia política. En ese esquema, la figura de Patricia Bullrich adquiere un rol central en la articulación de acuerdos, tanto en el Congreso como en el plano territorial. Su capacidad de interlocución con distintos sectores aparece como un activo clave para intentar destrabar la discusión.

Al mismo tiempo, el vínculo con el PRO se convierte en un factor determinante. Referentes como Mauricio Macri sostienen la importancia de las PASO como mecanismo para ordenar candidaturas y preservar la identidad partidaria, lo que introduce un punto de tensión con la estrategia oficial. La negociación con ese espacio se desarrolla en paralelo a la construcción de alianzas electorales de cara a 2027.

En la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo busca consolidar una alternativa competitiva frente a Axel Kicillof, las conversaciones avanzan en torno a posibles acuerdos que incluyan a distintos sectores del espectro político. En ese contexto, dirigentes como Diego Santilli y Cristian Ritondo participan activamente en la construcción de un frente común, aunque las diferencias sobre el mecanismo electoral siguen presentes.

Otro elemento que se incorpora a la discusión es el proyecto de Ficha Limpia, que cuenta con mayor consenso y podría avanzar de manera independiente para evitar que quede atrapado en la disputa por las PASO. Esta estrategia refleja la necesidad de segmentar la agenda legislativa para maximizar las posibilidades de aprobación.

En este entramado, la reforma electoral deja de ser un objetivo aislado y se convierte en parte de una negociación más amplia, donde confluyen intereses políticos, fiscales y estratégicos. La evidencia actual indica que cualquier cambio en el sistema deberá surgir de un proceso gradual, con concesiones y ajustes.

Así, la iniciativa que buscaba transformar de raíz las reglas de competencia electoral entra en una etapa de redefinición. El horizonte ya no parece ser la eliminación de las PASO, sino la construcción de un esquema viable que logre conciliar posiciones en un Congreso fragmentado y en un escenario político en permanente reconfiguración.