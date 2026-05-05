La minería se proyecta como motor de divisas, pero enfrenta desafíos para consolidar su impacto

Las exportaciones mineras podrían alcanzar los 9.000 millones de dólares en 2026

El crecimiento estaría impulsado por la mejora de precios internacionales y el litio

El sector se posiciona como uno de los principales generadores de divisas

El desarrollo depende del avance de inversiones bajo nuevos regímenes

Persisten desafíos en infraestructura, regulación y proveedores locales

La minería busca consolidar un impacto económico y social más amplio

La actividad minera argentina se encamina a consolidarse como uno de los principales generadores de divisas en los próximos años, impulsada por un contexto internacional favorable y por el avance de nuevos proyectos de inversión. Según proyecciones de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, las exportaciones del sector podrían alcanzar los 9.000 millones de dólares en 2026, lo que implicaría un crecimiento cercano al 49% respecto del año anterior.

El pronóstico se apoya en la recuperación de los precios internacionales de minerales estratégicos como el oro, la plata y, especialmente, el litio. Incluso bajo estimaciones conservadoras, desde el sector advierten que el ingreso de divisas podría superar esa cifra si las cotizaciones actuales se sostienen. Este escenario posiciona a la minería como uno de los vectores más dinámicos dentro de la economía argentina, con un peso creciente en la matriz exportadora.

El desempeño reciente ya muestra señales de expansión. En 2025, el sector registró exportaciones por más de 6.000 millones de dólares, lo que representó un incremento significativo respecto del año previo. Aun así, el crecimiento proyectado hacia 2026 plantea un salto de escala que dependerá no solo de los precios internacionales, sino también de la capacidad local para sostener e incrementar la producción.

Dentro de este esquema, el litio se destaca como uno de los principales motores de crecimiento. La demanda global asociada a la transición energética impulsa tanto la producción como las exportaciones de este recurso, con estimaciones que ubican sus ventas externas por encima de los 1.400 millones de dólares en el corto plazo. A diferencia de otros minerales, su expansión combina mejoras de precios con un aumento en los volúmenes producidos.

En contraste, el desempeño del oro y la plata presenta una dinámica distinta. En estos casos, la mejora en los ingresos responde fundamentalmente a la suba de precios internacionales, ya que los niveles de producción no registran incrementos significativos. Esta dependencia de las cotizaciones externas introduce un factor de vulnerabilidad, especialmente en un contexto de costos operativos elevados.

El desarrollo del sector también está estrechamente vinculado a la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, que busca atraer capitales para proyectos de gran escala. Actualmente, se encuentran en evaluación múltiples iniciativas, algunas de ellas con volúmenes de inversión que superan ampliamente los miles de millones de dólares. De concretarse, podrían generar un impacto sustancial en las exportaciones hacia la próxima década.

Sin embargo, el avance de estos proyectos abre interrogantes sobre el grado de integración local. Una de las principales preocupaciones del sector es el equilibrio entre la importación de insumos y el desarrollo de proveedores nacionales. La posibilidad de que una alta proporción de bienes y servicios provenga del exterior genera dudas sobre el efecto multiplicador de la actividad en la economía local.

En términos laborales, la minería presenta indicadores favorables en comparación con otros sectores. El empleo formal, los niveles salariales y la baja informalidad la posicionan como una actividad con capacidad de generar trabajo de calidad. No obstante, la expansión del empleo depende de la concreción de inversiones y de la formación de recursos humanos calificados, un aspecto que aún presenta limitaciones.

A estos desafíos se suman factores estructurales como la infraestructura y el marco regulatorio. La necesidad de mejorar la conectividad logística, tanto hacia puertos del Atlántico como del Pacífico, aparece como una condición indispensable para sostener el crecimiento proyectado. Al mismo tiempo, la resolución de conflictos normativos y judiciales vinculados a la actividad resulta clave para brindar previsibilidad a los inversores.

En este contexto, la articulación entre el sector público y privado se presenta como un elemento central. La coordinación entre Nación y provincias, junto con la construcción de consensos políticos, será determinante para definir el ritmo de desarrollo de la minería en los próximos años.

La proyección de crecimiento ubica al sector en una posición estratégica dentro de la economía argentina. Sin embargo, su consolidación dependerá de la capacidad para transformar ese potencial en un desarrollo equilibrado, que no solo incremente las exportaciones, sino que también genere un impacto sostenido en el entramado productivo y social.