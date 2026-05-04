Fuerte caída de homicidios en Santa Fe: el gobierno destaca cifras y responde a críticas del pasado

El gobierno de Santa Fe informó una marcada reducción en los homicidios dolosos durante el inicio de 2026 y utilizó los datos para contrastar con la gestión anterior. La vocera oficial, Virginia Coudannes, señaló que en el primer cuatrimestre del año se registraron 48 crímenes en toda la provincia, una cifra considerablemente menor a la de años previos.

La comparación más directa apuntó a 2023, durante la administración de Omar Perotti, cuando —según indicó— se habían contabilizado 156 homicidios en el mismo período. “Son datos concretos que muestran un cambio en la tendencia”, remarcó la funcionaria, al tiempo que vinculó las cifras con las políticas de seguridad implementadas por la actual gestión.

En ese marco, Coudannes también respondió a cuestionamientos de exfuncionarios y dirigentes. Sin mencionarlo directamente, aludió a declaraciones del exministro nacional Aníbal Fernández y del exresponsable de Seguridad provincial Marcelo Sain, quienes habían sido críticos de la situación en la provincia. “Esto también es una respuesta a quienes dudaban de las medidas que se iban a tomar”, sostuvo.

Pese a los números positivos, la vocera advirtió que el Ejecutivo no bajará la guardia. “Vamos a seguir trabajando porque los delincuentes no nos van a ganar la batalla”, afirmó, en línea con el discurso oficial que busca mostrar resultados sin dar por resuelto el problema de la violencia.

En paralelo, la funcionaria se refirió a otro foco de preocupación reciente: las amenazas a instituciones educativas. Según detalló, la provincia continúa avanzando con el envío de notificaciones a personas identificadas por intimidaciones a escuelas, con once nuevas comunicaciones remitidas entre viernes y sábado.

Además, destacó una disminución en la cantidad de denuncias por este tipo de hechos. “En lo que va de la mañana no hubo llamados por nuevas amenazas”, precisó, y agregó que el jueves se habían registrado seis comunicaciones, distribuidas entre Rosario y la capital provincial.

Desde el gobierno interpretan estos indicadores como señales de una mejora en el frente de la seguridad, aunque reconocen que el desafío sigue vigente en un contexto donde la violencia y las intimidaciones aún generan preocupación social.