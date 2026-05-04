Leve rebote y señales de alerta: la economía santafesina sigue sin despegar

La actividad económica en Santa Fe mostró en febrero una tenue mejora, aunque insuficiente para hablar de recuperación. Según el Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica (ICA-SFE), la variación mensual fue positiva en apenas 0,1%, lo que permitió moderar la caída interanual al -1,2%. Sin embargo, detrás del dato aparecen señales de fragilidad en empleo, ingresos y consumo.

Uno de los puntos más sensibles es el mercado laboral. Los puestos de trabajo registrados crecieron apenas un 0,1% mensual, en gran parte sostenidos por el empleo público, mientras que el sector privado continúa prácticamente estancado. En la comparación interanual, el incremento alcanza solo el 0,4%, reflejando una dinámica débil.

Más complejo aún es el panorama de los ingresos. La masa salarial real se mantuvo sin cambios en el mes, pero acumula una caída del 2,7% interanual, consolidando una pérdida del poder adquisitivo que impacta directamente en el consumo.

En paralelo, la demanda laboral —indicador que mide las intenciones de contratación de las empresas— mostró un fuerte retroceso del 5,8% mensual, con especial incidencia en el aglomerado de Rosario. En términos interanuales, la baja alcanza el 17,1%, marcando un freno significativo en las expectativas del sector privado.

El consumo, por su parte, dejó señales mixtas. Algunos indicadores mostraron leves mejoras: el patentamiento de vehículos creció 2,6% mensual y el consumo de cemento avanzó 2,2%. También las ventas en supermercados registraron una suba del 0,4%, impulsadas por productos básicos. Sin embargo, el panorama general sigue en terreno negativo: varias categorías —como electrónicos y artículos del hogar— continúan en baja, y el nivel general se ubica un 3,3% por debajo del año pasado.

En el frente productivo, la industria presentó un comportamiento algo más dinámico. La actividad manufacturera creció 0,3% mensual y se ubicó 1,6% por encima de febrero de 2025. El consumo de gas industrial, por ejemplo, encadenó siete meses de crecimiento, mientras que el uso de hidrocarburos líquidos también mostró leves avances.

El sector agroindustrial aportó algunos datos positivos. La molienda de oleaginosas registró en marzo una suba del 0,5%, con un crecimiento interanual del 6,9%, destacándose el girasol con niveles récord en décadas. La producción de carnes también avanzó, impulsada por el segmento porcino y aviar, aunque la faena bovina muestra señales de desaceleración.

En tanto, la fabricación de maquinaria agrícola creció 1% en marzo y acumula una suba del 7,8% en el primer trimestre, aunque aún se mantiene por debajo de los niveles del año pasado.

Pese a estos indicadores favorables en algunos sectores, el diagnóstico general es prudente. Desde el Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe advierten que los datos no alcanzan para confirmar un cambio de tendencia. La economía provincial transita una salida lenta y desigual, condicionada por la debilidad del consumo, la fragilidad del empleo y un contexto macroeconómico complejo.

En síntesis, el escenario actual muestra más señales de estancamiento con leves oscilaciones que una recuperación firme, dejando abierta la incógnita sobre la evolución de la actividad en los próximos meses.