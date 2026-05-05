Infancias en crisis: el hambre avanza y las escuelas sostienen la última red

Un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, dependiente de la Universidad Católica Argentina, volvió a poner en números una realidad cada vez más visible: seis de cada diez niños, niñas y adolescentes del país viven en la pobreza y cerca de un tercio no accede de manera regular a una alimentación adecuada. El estudio, basado en datos de 2025, advierte además que la situación se agravó en el último año, en un contexto atravesado por la inflación, la caída del poder adquisitivo y el deterioro del empleo desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Ese escenario tiene un reflejo concreto en Santa Fe, donde las escuelas se convirtieron en un sostén clave para miles de familias. Docentes y directivos describen situaciones cada vez más frecuentes: chicos que llegan sin haber cenado o familias que admiten no poder cubrir las necesidades básicas más allá de la primera quincena del mes.

Según datos oficiales del Ministerio de Educación provincial, actualmente 2.980 establecimientos brindan algún tipo de asistencia alimentaria. De ese total, 1.456 ofrecen comedor y copa de leche, 1.336 solo meriendas y 188 cuentan únicamente con servicio de comedor.

El alcance del sistema es contundente. Durante el último mes se distribuyeron diariamente 638.887 raciones de comida en las escuelas: más de 177 mil platos calientes y unas 461 mil meriendas. Con una matrícula cercana a los 902 mil estudiantes, esto implica que al menos la mitad recibe algún tipo de apoyo alimentario dentro del sistema educativo.

La demanda, además, sigue en aumento. Entre marzo y abril se incorporaron 16 mil alumnos al servicio de copa de leche y otros 8.300 comenzaron a almorzar en las escuelas. La vocera provincial, Virginia Coudannes, reconoció que el contexto económico nacional golpea con fuerza a las familias y remarcó la necesidad de sostener políticas de acompañamiento. “La estabilización macroeconómica no alcanza si no se traduce en mejoras concretas para la gente”, señaló.

La función social de los comedores escolares no es nueva. Según investigaciones del Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil (CESNI), los primeros programas alimentarios surgieron a comienzos del siglo XX ante problemas de desnutrición y ausentismo escolar. Desde entonces, su importancia fue creciendo en períodos de crisis, hasta convertirse hoy en un recurso esencial.

En el territorio, la situación se vive con crudeza. Eliana Dolce, directora de una escuela primaria en la ciudad de Rosario, asegura no haber visto un escenario similar desde que comenzó a trabajar en 2019. En su institución no solo se alimenta a los alumnos propios: también se preparan cerca de mil raciones diarias para otros establecimientos, además de cientos de viandas frías.

La presión sobre el sistema es cada vez mayor. Directivos de distintas escuelas ya pidieron aumentar las porciones o ampliar la cantidad de raciones. El motivo, según describen, es tan simple como alarmante: “los chicos tienen hambre”.

A la par, emergen escenas que reflejan la profundidad de la crisis. Familias que esperan restos de comida, comunidades pendientes de lo que pueda descartarse, y escuelas obligadas a sostener reglas sanitarias que les impiden extender la ayuda más allá de lo permitido.

El diagnóstico coincide en un punto: la escuela dejó de ser solo un espacio educativo para convertirse, en muchos casos, en el único lugar donde miles de chicos acceden a una comida diaria. Un rol que crece a medida que se deterioran las condiciones sociales y económicas, y que vuelve a ubicar a la alimentación infantil en el centro de la agenda pública.