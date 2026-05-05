La fractura silenciosa que amenaza al oficialismo

Por RICARDO ZIMERMAN

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No siempre las crisis políticas se anuncian con estruendo. A veces, por el contrario, avanzan en voz baja, como una humedad persistente que termina por resquebrajar los cimientos de una construcción que parecía sólida. Eso es lo que hoy ocurre en el Senado, donde una suma de decisiones, sospechas y desconfianzas cruzadas ha colocado al oficialismo frente a un dilema de difícil resolución.

En el centro de ese escenario aparece Patricia Bullrich, figura clave de la articulación parlamentaria, pero también protagonista involuntaria de un entramado que la excede. Lo que en otro momento fue una mesa de coordinación entre aliados hoy se asemeja más a un campo minado, donde cada movimiento puede detonar una reacción en cadena.

La raíz del conflicto no es única ni lineal. Se trata, más bien, de una superposición de tensiones que convergen en un punto común: la sospecha de que el oficialismo ha optado por un pragmatismo que roza la contradicción. La política, es cierto, suele requerir acuerdos incómodos. Pero hay límites que, cuando se cruzan, erosionan la identidad misma de quienes los avalan.

En ese marco, el rol de Juan Bautista Mahiques aparece bajo la lupa. Su estrategia en el ámbito judicial ha sido interpretada por sectores del radicalismo y del PRO como una concesión excesiva hacia espacios vinculados al kirchnerismo. No se trata solo de nombres propios, sino de una percepción más profunda: la de un desplazamiento del eje político que había sido, hasta hace poco, una bandera común.

Esa percepción se agrava cuando emerge la figura de Eduardo Wado de Pedro, símbolo para muchos de un modelo que el oficialismo prometió dejar atrás. La sola idea de una interlocución privilegiada con ese universo político genera, en los socios parlamentarios, una incomodidad que ya no puede disimularse. La política argentina tiene memoria selectiva, pero no amnesia.

El conflicto, además, adquiere una dimensión institucional cuando se proyecta sobre el sistema judicial. La continuidad de Carlos Mahiques en un tribunal clave no es solo una cuestión administrativa. Se convierte, en este contexto, en una pieza de negociación, en un símbolo de algo más amplio: la disputa por el rumbo de la Justicia y, en definitiva, por el sentido del poder.

Como si esto fuera poco, el frente diplomático agrega un nuevo elemento de fricción. La gestión de Pablo Quirno ha sido cuestionada por sectores que esperaban una ruptura más nítida con el pasado reciente. La resistencia a convalidar ciertos ascensos no responde únicamente a diferencias técnicas, sino a una lectura política: la continuidad de lógicas que se suponían superadas.

Pero hay un factor que termina de tensar la cuerda hasta el límite: la intención de modificar el esquema electoral. La discusión sobre la eliminación de las primarias no es, en este contexto, un debate más. Es, para los aliados, una señal de alarma. Porque no solo afecta sus estructuras territoriales, sino que también pone en cuestión las reglas de juego que ordenaron la convivencia dentro de la coalición.

La política, cuando pierde previsibilidad, se vuelve un terreno inestable. Y eso es lo que hoy inquieta a los bloques que, hasta hace poco, acompañaban sin fisuras. La sensación de que las decisiones se toman sin consulta, o peor aún, en función de acuerdos que no se transparentan, erosiona cualquier intento de cohesión.

Para Bullrich, el desafío es tan evidente como complejo. Defender determinadas decisiones implica, inevitablemente, asumir el costo de avalar movimientos que chocan con su propio discurso histórico. Pero desmarcarse de ellas podría significar la ruptura de una estructura de poder que necesita, para sostenerse, de cierto equilibrio interno.

No se trata, entonces, de una disputa menor ni circunstancial. Lo que está en juego es la consistencia de un proyecto político que llegó al poder con promesas de cambio y que hoy enfrenta el riesgo de diluirse en sus propias contradicciones. La historia argentina está llena de ejemplos de coaliciones que se desgastaron más por sus tensiones internas que por la presión de sus adversarios.

En definitiva, el Senado se ha convertido en el escenario donde se libra una batalla menos visible, pero no por eso menos decisiva. Una batalla que no se mide solo en votos, sino en credibilidad. Porque cuando los acuerdos dejan de ser confiables, lo que se resquebraja no es solo una estrategia parlamentaria, sino la legitimidad misma de quienes la conducen.

Y en política, como en la vida, hay fracturas que no hacen ruido al producirse, pero que resultan imposibles de ocultar cuando finalmente se vuelven irreversibles.