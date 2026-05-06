Crece el peso de los depósitos remunerados y alertan por su impacto potencial en el mercado cambiario

El crecimiento de los depósitos remunerados supera el 60% de la liquidez en pesos de los hogares

La dinámica actual contribuye a contener la demanda de dólares en el corto plazo

Los saldos en pesos medidos en dólares crecen a un ritmo estimado de 6.000 millones anuales

La alta liquidez de estos fondos representa un potencial riesgo de dolarización rápida

La relación entre tasas, inflación y tipo de cambio resulta clave para sostener el equilibrio

Un cambio en las expectativas podría trasladar presión al mercado cambiario

El aumento sostenido de los saldos en pesos colocados en instrumentos remunerados comenzó a encender señales de alerta entre economistas, en un contexto donde la liquidez de los hogares muestra una transformación significativa en su composición. Según estimaciones privadas, más del 60% del dinero disponible en moneda local se encuentra actualmente en cuentas que generan rendimiento, una proporción que creció de manera marcada durante el último año.

Este cambio en el comportamiento financiero de los ahorristas responde, en gran medida, a un esquema de tasas de interés que, en términos relativos, supera la dinámica del tipo de cambio. En ese marco, mantener los pesos invertidos en instrumentos de corto plazo aparece como una alternativa rentable frente a la compra de divisas, lo que contribuye a moderar la presión sobre el dólar en el corto plazo.

Sin embargo, especialistas advierten que esta situación también genera efectos colaterales que podrían manifestarse más adelante. La expansión de los saldos remunerados, impulsada por el diferencial de tasas, implica un crecimiento de la liquidez que, medida en dólares, alcanza magnitudes relevantes. De acuerdo con proyecciones del sector, este incremento podría rondar los 6.000 millones de dólares anuales.

El fenómeno adquiere mayor relevancia si se considera la naturaleza de estos fondos. A diferencia de otras formas de ahorro, se trata de dinero altamente líquido, disponible de manera inmediata y susceptible de ser reorientado con rapidez ante cambios en las condiciones del mercado. Esta característica introduce un factor de volatilidad potencial que preocupa a los analistas.

En el corto plazo, la preferencia por instrumentos en pesos actúa como un ancla para la demanda de divisas. La posibilidad de obtener rendimientos superiores al ritmo de devaluación desalienta, por ahora, la dolarización de carteras. No obstante, esta dinámica depende de un conjunto de variables que deben mantenerse en equilibrio para evitar tensiones.

Entre esos factores se destacan la evolución de la inflación, la política de tasas de interés y la percepción sobre el nivel del tipo de cambio. Si el mercado comenzara a interpretar que existe un atraso cambiario o que la inflación erosiona de manera persistente el poder adquisitivo, el incentivo a permanecer en moneda local podría debilitarse.

En ese escenario, los pesos actualmente invertidos en cuentas remuneradas podrían convertirse en una fuente de presión sobre el mercado cambiario. La rapidez con la que estos fondos pueden movilizarse implica que un cambio en las expectativas podría traducirse en una mayor demanda de dólares en un período acotado.

Datos recientes del sistema financiero reflejan, además, una modificación en la composición de los agregados monetarios. Mientras el dinero transaccional muestra una tendencia a la baja en términos reales, los depósitos que generan rendimiento continúan en expansión. Este desplazamiento refuerza la idea de que los ahorristas privilegian la rentabilidad en un contexto de incertidumbre.

Otro aspecto señalado por los especialistas es la relación entre los rendimientos obtenidos y la evolución de los precios. Si bien las tasas permiten, en algunos casos, obtener ganancias en términos de dólar, la inflación puede superar esos rendimientos cuando se mide en capacidad de compra. Esta divergencia introduce un elemento adicional de análisis sobre la sostenibilidad del esquema.

En paralelo, algunos analistas advierten sobre un posible cambio en las estrategias de inversión. La reducción de posiciones vinculadas al denominado “carry trade” podría implicar una menor disposición a sostener activos en pesos, lo que incrementaría la sensibilidad del mercado ante eventuales movimientos cambiarios.

Frente a este panorama, el desafío para la política económica radica en sostener las condiciones que permitan mantener el equilibrio actual. Esto incluye la acumulación de reservas, la consolidación de un proceso de desaceleración inflacionaria y la definición de un esquema de tasas consistente con esos objetivos.

La evolución de estas variables será determinante para evaluar si el crecimiento de los depósitos remunerados continúa funcionando como un factor de estabilidad o si, por el contrario, se transforma en un elemento de riesgo para el mercado cambiario.