Cruce por la OMS: el Gobierno y un diputado opositor polemizan por un caso sanitario en alta mar

El cruce se originó por un mensaje del diputado Pablo Yedlin sobre un caso de hantavirus en alta mar

El Gobierno rechazó los cuestionamientos y acusó al legislador de generar confusión

Desde el oficialismo aseguran que la salida de la OMS no afecta la capacidad sanitaria

La coordinación del caso se atribuye a protocolos internacionales por tratarse de aguas internacionales

El Ejecutivo destacó la continuidad de la cooperación a través de la OPS

La polémica reaviva el debate sobre soberanía y articulación con organismos globales

Un intercambio público entre el oficialismo y la oposición reavivó el debate sobre la salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en medio de un episodio sanitario ocurrido en aguas internacionales. La controversia se originó a partir de un mensaje del diputado Pablo Yedlin, quien vinculó un caso sospechoso de hantavirus en un buque con la decisión del país de retirarse del organismo internacional.

El legislador difundió en sus redes sociales información sobre marineros fallecidos en una embarcación que había partido desde el sur argentino y planteó interrogantes sobre el rol del Estado nacional tras la desvinculación de la OMS. Su publicación apuntó a cuestionar la capacidad de respuesta del país ante situaciones sanitarias en ámbitos que exceden la jurisdicción territorial.

La reacción oficial no se hizo esperar. A través de la cuenta institucional de respuesta gubernamental, el Ejecutivo rechazó los planteos del diputado y los calificó como inexactos. En ese marco, acusó a Yedlin de intentar generar confusión en la opinión pública mediante un enfoque que consideró sesgado y con motivaciones políticas.

Desde el Gobierno sostuvieron que el episodio sanitario en cuestión no guarda relación con la decisión de abandonar la OMS y subrayaron que la intervención del organismo internacional se debe exclusivamente a que el hecho ocurrió en aguas internacionales. Según explicaron, en ese tipo de situaciones la coordinación sanitaria responde a protocolos globales que no dependen de la pertenencia formal de un país a la organización.

En ese sentido, fuentes oficiales remarcaron que la Argentina mantiene intactos sus mecanismos de cooperación sanitaria, en particular a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), lo que le permite seguir accediendo a información epidemiológica, insumos y herramientas de gestión. También aseguraron que el calendario nacional de vacunación no se vio afectado por la salida de la OMS.

Respecto del caso puntual del buque, indicaron que el Ministerio de Salud ofreció asistencia técnica desde el inicio, incluyendo la posibilidad de analizar muestras en laboratorios locales y aplicar protocolos de diagnóstico específicos para el hantavirus. Según la versión oficial, estas acciones reflejan que el país conserva capacidad operativa para intervenir en situaciones sanitarias complejas, aun fuera de su territorio.

El intercambio puso en primer plano las diferencias de enfoque sobre el rol de los organismos internacionales en la política sanitaria. Mientras desde la oposición se advierte sobre los riesgos de reducir la participación en instancias multilaterales, el oficialismo defiende la decisión como un paso hacia una mayor autonomía en la toma de decisiones.

En esa línea, el Gobierno reiteró que la salida de la OMS responde a la necesidad de evitar condicionamientos externos en la definición de políticas públicas. Según argumentó, la cooperación técnica puede mantenerse sin necesidad de integrar formalmente el organismo, lo que permitiría preservar la soberanía en materia de salud.

El debate se inscribe en una discusión más amplia sobre el equilibrio entre coordinación internacional y autonomía nacional. La gestión de enfermedades transmisibles, en particular aquellas con potencial epidémico, suele requerir mecanismos de cooperación entre países, especialmente en contextos como el marítimo, donde las jurisdicciones se diluyen.

En este escenario, el caso del buque funcionó como un disparador para reabrir una controversia que ya venía generando posiciones encontradas. La oposición insiste en la importancia de sostener vínculos institucionales con organismos globales, mientras que el oficialismo reafirma su postura de priorizar decisiones soberanas sin intermediación política.

Por ahora, el episodio no pasó de un cruce discursivo, pero dejó en evidencia que la discusión sobre la inserción internacional en materia sanitaria sigue siendo un punto de tensión en la agenda política local.