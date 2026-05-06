El mercado ajusta carteras y redefine estrategias ante un nuevo escenario financiero

El mercado inicia mayo con una mayor selectividad en las decisiones de inversión

Los bonos CER de corto plazo pierden atractivo por tasas reales negativas

Se consolida una rotación hacia instrumentos de mediano plazo con mejor rendimiento

Las estrategias en tasa fija retroceden ante la baja de rendimientos

La dolarización de carteras vuelve a ganar protagonismo como cobertura

Crece el interés por bonos corporativos y alternativas de inversión regional

El inicio de mayo marca un cambio en el comportamiento de los inversores locales, que comienzan a dejar atrás una etapa dominada por estrategias de corto plazo para avanzar hacia posiciones más selectivas. Luego de varios meses en los que la combinación de tasas elevadas y estabilidad cambiaria favoreció determinadas colocaciones en pesos, el escenario actual impulsa una reconfiguración de portafolios con foco en la preservación de rendimientos.

Uno de los movimientos más visibles se registra dentro del universo de instrumentos ajustados por inflación. Los bonos de corto plazo, especialmente aquellos con vencimientos cercanos, han perdido atractivo a medida que sus rendimientos reales se tornaron negativos. Este fenómeno responde a la compresión de tasas observada en los últimos meses, que redujo el margen de ganancia para quienes permanecen en ese tramo de la curva.

Frente a este contexto, comienza a consolidarse una rotación hacia bonos con vencimientos más extendidos. Los títulos que operan en horizontes de mediano plazo aún ofrecen tasas reales positivas, lo que los posiciona como una alternativa para quienes buscan mantener cobertura frente a la inflación sin resignar rendimiento. Esta migración refleja una búsqueda de equilibrio entre protección y rentabilidad en un entorno más exigente.

En paralelo, las estrategias basadas en instrumentos de tasa fija pierden protagonismo. Las letras del Tesoro, que concentraron el interés durante gran parte del período reciente, muestran señales de agotamiento como opción dominante. La baja en los rendimientos nominales, combinada con un tipo de cambio que se mueve de manera contenida, reduce el atractivo de estas colocaciones.

El cambio de escenario también se vincula con una percepción creciente entre los operadores: la posibilidad de que el tipo de cambio se encuentre retrasado en términos reales. Esta lectura introduce cautela en las decisiones de inversión y contribuye a que el mercado comience a priorizar la cobertura frente a eventuales movimientos futuros.

En ese marco, la dolarización de carteras vuelve a ganar espacio como estrategia central. Inversores que previamente se encontraban posicionados en instrumentos en pesos empiezan a trasladar parte de sus tenencias hacia activos denominados en moneda extranjera. Este proceso no responde únicamente a expectativas de variación cambiaria, sino también a la necesidad de diversificar riesgos en un contexto más incierto.

Dentro de las alternativas en dólares, los bonos soberanos reaparecen como una opción relevante, aunque con un enfoque distinto al observado en etapas anteriores. En lugar de apostar a subas de precios, la atención se concentra en los flujos que estos instrumentos pueden generar. En este sentido, el interés se orienta hacia títulos que ofrecen rendimientos estables a través del cobro de intereses, incluso en escenarios de precios relativamente estables.

A su vez, el mercado amplía su mirada hacia el segmento corporativo. Las obligaciones negociables emitidas por empresas con perfiles financieros sólidos comienzan a captar la atención de los inversores. Estos instrumentos permiten acceder a tasas competitivas con un nivel de riesgo moderado, especialmente cuando se trata de compañías con balances robustos y bajo nivel de endeudamiento.

Entre las firmas que suelen aparecer en las carteras recomendadas se destacan Pampa Energía, YPF, Vista Energy, Tecpetrol e IRSA, cuyos títulos ofrecen retornos alineados con el nuevo perfil de riesgo buscado por el mercado.

En paralelo, también crece el interés por diversificar inversiones fuera del ámbito local. Fondos que agrupan activos de distintos países de América Latina y vehículos de renta variable regional aparecen como alternativas para quienes buscan reducir la exposición a la volatilidad doméstica y aprovechar oportunidades en otras economías.

El cambio de estrategia no implica un abandono total de las posiciones en pesos, pero sí una redefinición de prioridades. La selectividad se vuelve el eje central de las decisiones, en un contexto donde los márgenes son más estrechos y las condiciones menos previsibles.

En definitiva, el mercado atraviesa una etapa de transición en la que las estrategias que dominaron los meses anteriores comienzan a ceder espacio frente a un enfoque más prudente. La evolución de las variables macroeconómicas y la dinámica financiera serán determinantes para definir si esta reconfiguración se consolida o si surgen nuevas oportunidades que vuelvan a alterar el mapa de inversiones.