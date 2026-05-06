Piden explicaciones por la presencia de funcionarios de Estados Unidos en centros nucleares argentinos

Una diputada pidió informes por la presencia de funcionarios estadounidenses en centros nucleares

La delegación habría recorrido instalaciones clave de la CNEA entre el 4 y el 8 de mayo

El planteo apunta a conocer los objetivos y alcances de las inspecciones realizadas

Se cuestiona la posible implementación de sistemas de vigilancia con control externo

El tema reabre el debate sobre soberanía y cooperación en áreas estratégicas

El Gobierno aún no brindó detalles públicos sobre las visitas y su finalidad

Un pedido de informes presentado en el Congreso encendió un nuevo foco de tensión política en torno a la política nuclear argentina. La iniciativa fue impulsada por la diputada Adriana Serquis, quien solicitó al Poder Ejecutivo que brinde detalles sobre la presencia de una delegación de funcionarios estadounidenses en instalaciones consideradas estratégicas para el desarrollo científico y energético del país.

La legisladora planteó su preocupación a través de un proyecto de resolución que exige precisiones a distintas áreas del Gobierno, en particular a los ministerios vinculados con la política exterior y económica. Según indicó, el objetivo es esclarecer los alcances de las visitas realizadas por representantes de organismos del gobierno de Estados Unidos en dependencias nucleares argentinas.

De acuerdo con la información difundida, la delegación estaría integrada por funcionarios del Departamento de Estado, el Departamento de Energía y la Comisión Reguladora Nuclear de ese país. Las actividades previstas incluirían recorridas técnicas orientadas a evaluar aspectos vinculados a la seguridad, como sistemas de monitoreo, almacenamiento de materiales y mecanismos de control en instalaciones sensibles.

Los espacios alcanzados por estas inspecciones abarcan algunos de los principales centros de investigación y desarrollo nuclear del país, entre ellos el Centro Atómico Constituyentes, el Centro Atómico Ezeiza y el Centro Atómico Bariloche, además de la sede de la Comisión Nacional de Energía Atómica. La presencia de observadores extranjeros en estos ámbitos motivó interrogantes sobre el alcance y la naturaleza de la cooperación técnica.

En sus declaraciones públicas, Serquis cuestionó la falta de información oficial sobre los objetivos concretos de la misión. En ese sentido, planteó dudas sobre el tipo de evaluaciones que se están realizando y sobre el nivel de acceso otorgado a los visitantes. También advirtió sobre la necesidad de garantizar que cualquier instancia de cooperación internacional se desarrolle bajo criterios de reciprocidad y resguardo de los intereses nacionales.

Uno de los aspectos señalados en el pedido de informes es la eventual incorporación de herramientas de vigilancia digital en las instalaciones. Si bien este tipo de medidas forma parte de estándares internacionales en materia de seguridad nuclear, la diputada expresó reparos respecto de quiénes tendrían acceso a esos sistemas y bajo qué condiciones se administrarían.

El planteo introduce, además, una discusión más amplia sobre los límites de la cooperación en sectores estratégicos. La Argentina cuenta con una trayectoria consolidada en el desarrollo nuclear con fines pacíficos, lo que le otorga un posicionamiento particular en el escenario internacional. En ese contexto, cualquier interacción con actores externos suele estar atravesada por consideraciones técnicas, políticas y geopolíticas.

El tema también se inscribe en un momento global marcado por tensiones internacionales que revalorizan el control sobre recursos y tecnologías sensibles. En ese marco, la presencia de funcionarios extranjeros en instalaciones nucleares adquiere una dimensión que trasciende lo estrictamente técnico y se proyecta sobre el debate político interno.

Hasta el momento, no hubo una respuesta detallada por parte del Gobierno sobre los alcances de estas visitas. La falta de precisiones alimenta los cuestionamientos de sectores de la oposición, que reclaman mayor transparencia en la gestión de acuerdos vinculados a áreas consideradas críticas.

Desde el oficialismo, en tanto, se espera que la eventual explicación incluya los marcos de cooperación vigentes y los protocolos internacionales que regulan este tipo de intercambios. En general, las actividades en instalaciones nucleares suelen estar sujetas a estándares y auditorías que buscan garantizar la seguridad y el uso pacífico de la tecnología.

El pedido de informes presentado en el Congreso busca, en definitiva, obtener claridad sobre el rol asignado a la delegación extranjera y las condiciones bajo las cuales se desarrollaron las visitas. La evolución de este planteo dependerá de la respuesta que brinde el Poder Ejecutivo y del nivel de detalle que aporte sobre una cuestión que combina aspectos técnicos con implicancias políticas.