Apertura comercial y cambio productivo: crecen las importaciones y se multiplican las reestructuraciones empresarias

La apertura comercial aceleró el crecimiento de las importaciones por encima de la actividad

Se modificó la composición de compras externas con mayor peso de bienes terminados

La mayoría de los sectores industriales registró caídas en la producción

Empresas avanzaron en cierres de plantas y reducción de personal

Se observa una reconversión hacia modelos basados en importación y distribución

El impacto se extiende a múltiples sectores y regiones del país

El proceso de apertura comercial impulsado en el último año comenzó a reflejarse con mayor intensidad en la estructura productiva local. En distintos sectores de la economía, empresas avanzaron en la sustitución de producción nacional por bienes importados, en un contexto que combina cambios en los costos, la competencia externa y la evolución del consumo interno.

Los datos agregados muestran una modificación relevante en la dinámica del comercio exterior. Las importaciones crecieron a un ritmo considerablemente superior al de la actividad económica durante 2025, acompañadas por una alteración en su composición. Mientras que los insumos intermedios y bienes de capital redujeron su participación relativa, aumentó el peso de los productos terminados, lo que sugiere un desplazamiento en el perfil de abastecimiento.

Este escenario tuvo impacto directo en el entramado industrial. De acuerdo con relevamientos privados, una amplia mayoría de los sectores que compiten con bienes del exterior registró caídas en sus niveles de producción. En muchos casos, esa retracción coincidió con un aumento de las importaciones, lo que refuerza la idea de un cambio en las estrategias empresariales.

Uno de los rubros donde este fenómeno se manifestó con mayor claridad es el de indumentaria y calzado. Empresas vinculadas a marcas internacionales avanzaron en cierres de plantas y reducciones de personal, al tiempo que incrementaron sus compras en el exterior. La tendencia también alcanzó a firmas de menor escala, que optaron por discontinuar la fabricación local para concentrarse en la comercialización de productos importados.

En la industria automotriz y autopartista, el proceso adopta características similares. Algunas compañías decidieron relocalizar su producción en otros países, mientras que las terminales reforzaron la importación de vehículos. Este movimiento se reflejó en ajustes en las plantas locales, con recortes de turnos y programas de retiros voluntarios.

El sector de electrodomésticos ofrece otro ejemplo de reconversión. Empresas que habían apostado a la producción en el país en los últimos años comenzaron a cerrar líneas de fabricación para pasar a importar productos terminados. En paralelo, se registraron reducciones significativas en las plantillas de trabajadores y cambios en la organización industrial.

En la industria alimenticia, si bien el impacto presenta matices, también se observan señales de ajuste. Algunas compañías recurrieron a suspensiones de personal en un contexto de menor demanda interna, mientras que otras incrementaron sus importaciones, en especial de productos finales. En ciertos casos, incluso se avanzó en la relocalización parcial de la producción hacia otros mercados.

El fenómeno alcanza, además, a sectores como el químico, el de muebles y el de herramientas, donde distintas firmas optaron por cerrar operaciones industriales para transformarse en importadoras o distribuidoras. Estas decisiones suelen estar asociadas a la búsqueda de reducir costos y mejorar la competitividad frente a un mercado global más integrado.

Entre los casos más significativos se encuentra el de Fate, cuya salida del esquema productivo local marcó el cierre de un proceso que incluyó conflictos laborales y reestructuración interna. La compañía atribuyó la decisión a la dificultad de sostener la actividad frente a la competencia externa y a los costos operativos.

En el segmento energético y de consumo durable, firmas como Whirlpool y Newsan también avanzaron en cambios de estrategia que implicaron una mayor dependencia de bienes importados. Este giro se reflejó tanto en los niveles de producción como en el empleo.

El impacto territorial de estas transformaciones es amplio y alcanza a distintas provincias, desde polos industriales tradicionales hasta regiones con menor densidad productiva. En muchos casos, las reestructuraciones empresariales se traducen en suspensiones, despidos o cierres de plantas, con efectos directos sobre el mercado laboral.

Desde el sector empresario, las decisiones suelen explicarse en función de la necesidad de adaptarse a un entorno más competitivo, marcado por diferencias de costos, condiciones logísticas y regulaciones. A su vez, algunos actores destacan que la mayor apertura permite el acceso a productos a menor precio, lo que podría beneficiar a los consumidores.

En este contexto, la evolución de la actividad industrial y del empleo aparece estrechamente vinculada a la dinámica del comercio exterior. El desafío hacia adelante será evaluar en qué medida este proceso de reconversión logra equilibrar la competitividad con el sostenimiento del entramado productivo local.