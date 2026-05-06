Bianco cuestionó la política exterior del Gobierno y apuntó a la soberanía y la causa Malvinas

Bianco cuestionó la política exterior del Gobierno y su enfoque sobre la soberanía

Criticó la participación de Milei en actividades vinculadas al portaaviones USS Nimitz

Señaló posibles irregularidades por la falta de intervención del Congreso en ejercicios militares

Advirtió sobre la ausencia de respaldo internacional en la causa Malvinas

Planteó la necesidad de sostener el reclamo en el marco del derecho internacional

El debate refleja diferencias sobre el rumbo de la política exterior argentina

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, formuló duras críticas hacia la política internacional del Ejecutivo nacional durante una conferencia de prensa en la que abordó el posicionamiento del país en temas de defensa y soberanía. El funcionario, alineado con el gobernador Axel Kicillof, cuestionó decisiones del presidente Javier Milei y advirtió sobre lo que consideró un enfoque que compromete intereses estratégicos.

Uno de los principales ejes de la crítica estuvo centrado en la reciente visita del mandatario al USS Nimitz, que participa en ejercicios militares en la región. Bianco objetó el rol adoptado por el jefe de Estado durante esa actividad y sostuvo que el protocolo observado no se ajusta a lo que, a su entender, corresponde a la representación institucional argentina.

En ese sentido, el ministro consideró que el recibimiento de autoridades extranjeras debería recaer en el país organizador y no en el Presidente argentino. Afirmó que la función del mandatario es priorizar los intereses nacionales y expresó reparos sobre el simbolismo político de ese tipo de gestos en el marco de ejercicios conjuntos con fuerzas extranjeras.

Además, Bianco planteó cuestionamientos de carácter institucional vinculados al desarrollo de las maniobras militares. Según indicó, estas actividades no habrían contado con la intervención del Congreso, lo que, a su criterio, abre interrogantes sobre el cumplimiento de los procedimientos previstos en la normativa vigente para este tipo de operaciones.

El funcionario provincial también extendió sus críticas al abordaje de la cuestión Malvinas por parte del Gobierno nacional. En su exposición, se refirió a versiones que circularon recientemente sobre un eventual respaldo internacional a la posición argentina, que luego fueron desmentidas por autoridades extranjeras.

En ese contexto, Bianco sostuvo que los vínculos geopolíticos actuales no permiten prever un cambio en la postura histórica de los principales actores internacionales respecto del conflicto. Señaló que la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido continúa siendo un factor determinante y consideró que no existen indicios de un respaldo externo a las aspiraciones argentinas sobre las islas.

Asimismo, remarcó que el reclamo por la soberanía debe sostenerse a través de los mecanismos del derecho internacional y evitar depender de apoyos que, según su visión, no se materializarán. En esa línea, planteó la necesidad de reforzar una estrategia diplomática basada en principios jurídicos y en la continuidad de los planteos en foros multilaterales.

Las declaraciones del ministro bonaerense se inscriben en un escenario de creciente debate sobre la orientación de la política exterior argentina. Mientras el Gobierno nacional promueve un alineamiento más estrecho con determinados socios internacionales, desde sectores de la oposición se plantean cuestionamientos sobre el impacto de esas decisiones en la autonomía del país.

El cruce también refleja diferencias más amplias en torno a la concepción de la soberanía y el rol del Estado en la defensa de intereses estratégicos. En particular, el vínculo con potencias extranjeras y la participación en ejercicios militares conjuntos aparecen como puntos de tensión en la discusión política.

Hasta el momento, no se conocieron respuestas oficiales específicas a los planteos formulados por Bianco. Sin embargo, el debate sobre la política exterior y la cuestión Malvinas continúa ocupando un lugar central en la agenda pública, en un contexto internacional que presenta desafíos y redefiniciones para la inserción de la Argentina.