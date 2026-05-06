El Banco Central acelera la acumulación de reservas y consolida su estrategia cambiaria

El Banco Central mantiene una racha sostenida de compras en el mercado cambiario

La acumulación de reservas supera los 7.200 millones de dólares en el año

Los pagos de deuda del Tesoro moderaron el impacto sobre el stock de reservas

Las tenencias internacionales se ubican por encima de los 45.000 millones

Se proyecta un mayor ingreso de divisas por la cosecha y emisiones externas

La estrategia combina intervención cambiaria y coordinación con el Tesoro

El Banco Central de la República Argentina volvió a registrar un saldo positivo en el mercado cambiario y profundizó su política de acumulación de reservas, en un contexto donde el flujo de divisas se convirtió en una variable clave para sostener la estabilidad financiera. La autoridad monetaria adquirió divisas en la última rueda y continúa consolidando una racha sostenida de intervenciones con resultado favorable.

Con esta dinámica, el organismo ya acumula más de 7.200 millones de dólares en lo que va del año, superando una parte significativa del objetivo anual trazado en el marco del programa económico. La secuencia de compras se extiende por varias semanas consecutivas, reflejando una estrategia que combina participación activa en el mercado con acuerdos específicos para reforzar la oferta de dólares.

Desde la implementación del nuevo esquema monetario, a comienzos del año, el Banco Central logró sostener un ritmo de adquisiciones que le permitió avanzar con rapidez en su meta de acumulación. Solo en uno de los meses recientes, las compras alcanzaron niveles récord, lo que consolidó la tendencia positiva observada en el balance cambiario.

Sin embargo, el impacto de estas operaciones sobre el nivel de reservas internacionales no fue homogéneo a lo largo del período. Durante el primer tramo del año, los pagos de deuda realizados por el Tesoro nacional limitaron la acumulación neta, ya que parte de los dólares adquiridos fueron utilizados para cumplir compromisos financieros.

A pesar de estas salidas, el stock de reservas se mantiene en niveles elevados. En las últimas jornadas, las tenencias internacionales mostraron un incremento significativo y se ubican por encima de los 45.000 millones de dólares. Este movimiento respondió, en parte, a factores técnicos vinculados a la operatoria habitual del sistema financiero, que suelen generar variaciones temporales en los depósitos en moneda extranjera.

El esquema diseñado por la autoridad monetaria se apoya en una combinación de herramientas. Por un lado, la intervención directa en el mercado permite captar divisas en momentos de mayor oferta. Por otro, la coordinación con el Tesoro resulta clave para administrar la liquidez en pesos y evitar que el proceso de acumulación genere presiones adicionales sobre el tipo de cambio o los precios.

En ese sentido, el Tesoro complementa la estrategia mediante la colocación de instrumentos en moneda local, con el objetivo de absorber excedentes y contribuir a la estabilidad macroeconómica. Esta interacción entre política monetaria y fiscal aparece como uno de los pilares del programa económico vigente.

De cara a los próximos meses, el Gobierno proyecta un refuerzo en el ingreso de divisas. La liquidación de la cosecha gruesa, que históricamente incrementa la oferta de dólares en el segundo trimestre, se perfila como un factor determinante para sostener el ritmo de compras. A esto se suman posibles ingresos derivados de emisiones de deuda corporativa en los mercados internacionales.

En paralelo, el mercado cambiario mostró movimientos en las distintas cotizaciones. El tipo de cambio mayorista registró una suba en una jornada marcada por un volumen significativo de operaciones, impulsado por la liquidación de exportadores. Esta evolución también estuvo influida por una demanda sostenida, tanto de actores privados como del propio Banco Central.

El comportamiento del dólar minorista acompañó esta tendencia, al igual que las cotizaciones alternativas, en un escenario donde la dinámica cambiaria sigue siendo monitoreada de cerca por los operadores.

En este contexto, la autoridad monetaria avanza en el cumplimiento de sus objetivos, apoyada en un mayor flujo de divisas y en una estrategia que busca equilibrar la acumulación de reservas con la estabilidad del mercado. La evolución de estas variables será determinante para evaluar la consistencia del esquema en el mediano plazo.