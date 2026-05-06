Dante Gebel avanza con su armado político y suma apoyos en distintas provincias

Dante Gebel impulsa un armado político con proyección nacional hacia 2027

El espacio “Consolidación Argentina” suma dirigentes en distintas provincias

Referentes de diversos partidos comienzan a alinearse con el nuevo proyecto

El crecimiento se observa en distritos como San Luis, San Juan y Misiones

El armado apuesta a una propuesta transversal y por fuera de estructuras tradicionales

El liderazgo de Gebel mantiene definiciones abiertas sobre una eventual candidatura

El crecimiento de la figura de Dante Gebel comenzó a trasladarse del plano simbólico y mediático hacia el terreno político, con la consolidación de un incipiente armado que ya muestra presencia en varias provincias. Aunque todavía en etapa inicial y con definiciones abiertas, el espacio que impulsa el pastor bajo el sello “Consolidación Argentina” empieza a captar dirigentes de distintos orígenes partidarios.

Durante sus recientes visitas al país, en el marco de su espectáculo “Presidante”, Gebel mantuvo encuentros con referentes políticos y sindicales, entre ellos el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. En paralelo, avanzó en la construcción de una red territorial a través de mesas políticas que buscan sentar las bases de una estructura nacional con proyección hacia 2027.

El armado cuenta con un núcleo de colaboradores que incluye al dirigente porteño Eugenio Casielles, con experiencia en la organización de espacios emergentes, así como a referentes sindicales y del ámbito empresarial. Sin embargo, el propio Gebel mantiene una postura cauta respecto de una eventual candidatura presidencial y evita, por ahora, formalizar definiciones.

En las provincias, el crecimiento del espacio se da de manera gradual. Uno de los casos más recientes es el del dirigente puntano Carlos D'alessandro, quien decidió alinearse con el proyecto tras alejarse del oficialismo nacional. Desde su entorno, plantea críticas a la conducción del gobierno y sostiene que el nuevo espacio busca representar a sectores desencantados con las opciones actuales.

La construcción en San Luis aún es incipiente, pero desde el espacio confían en sumar nuevos referentes, en particular provenientes del peronismo local. En esa línea, también aparece la figura de Graciela Camaño, quien respalda la iniciativa y aporta volumen político a nivel nacional.

El avance del denominado “gebelismo” también se extiende a la región cuyana. En San Juan, el diputado provincial Eduardo Cabello se convirtió en uno de los principales referentes del espacio, con un perfil ligado al sindicalismo y a la actividad religiosa. Allí, el armado busca posicionarse como una alternativa transversal en un escenario político fragmentado.

En otras provincias, como Misiones, el crecimiento se articula a través de dirigentes como Rita Flores, quien encabeza el desarrollo local del espacio. En ese distrito, caracterizado por una fuerte impronta provincialista, el nuevo armado intenta abrirse paso en un escenario competitivo, donde conviven múltiples fuerzas políticas.

Además de estos casos, se registran movimientos iniciales en provincias como Salta, Jujuy y Chubut, lo que sugiere una expansión gradual del proyecto. Aunque todavía sin una estructura consolidada a nivel nacional, el espacio apuesta a sumar dirigentes de distintos sectores, con un perfil que combina elementos del peronismo, el liberalismo y el radicalismo.

Uno de los aspectos destacados por quienes integran el armado es el carácter “movimentista” de la propuesta, que busca trascender las identidades partidarias tradicionales. En ese sentido, desde el entorno de Gebel sostienen que existe una demanda social por nuevas referencias políticas, en un contexto de desgaste de las estructuras existentes.

En paralelo, fuentes vinculadas al espacio reconocen que existen contactos con gobernadores y otros actores relevantes, aunque muchos de esos vínculos se mantienen en reserva. La estrategia, por el momento, apunta a consolidar una base territorial antes de avanzar en definiciones electorales más concretas.

El desarrollo de este nuevo espacio se produce en un escenario político en constante reconfiguración, donde distintas figuras exploran alternativas de cara al próximo turno electoral. En ese contexto, la figura de Gebel comienza a ser observada con atención tanto por aliados potenciales como por otros sectores del sistema político.

Por ahora, el proyecto se encuentra en una etapa de construcción y expansión. La evolución de su armado territorial y las definiciones que adopte su principal referente serán determinantes para medir su capacidad de incidir en el escenario nacional en los próximos años.