Tailhade rechazó acusaciones de espionaje y redobló críticas contra Adorni

Rodolfo Tailhade rechazó las acusaciones de espionaje formuladas por el oficialismo

El conflicto se originó tras sus dichos sobre la custodia de la esposa de Manuel Adorni

El diputado aseguró que su información proviene de testimonios y no de inteligencia

Cuestionó la verosimilitud de las denuncias por el costo operativo que implicarían

Advirtió que podría ampliar sus denuncias contra el jefe de Gabinete

La disputa escala y suma tensión en el escenario político y judicial

El diputado nacional de Unión por la Patria, Rodolfo Tailhade, salió al cruce de las acusaciones de espionaje ilegal formuladas desde el oficialismo y por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un nuevo capítulo de la confrontación política que se desató tras el último informe de gestión presentado en el Congreso.

El origen de la polémica se remonta a la intervención de Tailhade durante esa exposición, cuando afirmó que la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, contaría con custodia de fuerzas federales sin que existieran, según su interpretación, fundamentos que lo justifiquen. Esa declaración provocó una rápida reacción del Gobierno, que interpretó sus dichos como el resultado de tareas de inteligencia ilegales.

Frente a ese señalamiento, el legislador rechazó de plano las acusaciones y negó haber recurrido a mecanismos de espionaje. En sus declaraciones públicas, sostuvo que la información que difundió proviene de fuentes directas y no de estructuras vinculadas a organismos de inteligencia. “Me acusan de ser espía, pero no de utilizar herramientas del Estado”, expresó, al tiempo que cuestionó la consistencia de las imputaciones en su contra.

En ese sentido, Tailhade argumentó que la hipótesis oficial implicaría la existencia de una infraestructura compleja y costosa destinada a seguir a una persona en su vida cotidiana, algo que consideró poco verosímil. Según explicó, mantener un esquema de vigilancia de esas características requeriría recursos significativos y una logística difícil de sostener sin intervención estatal.

El diputado también puso en duda la coherencia del planteo del Gobierno, al señalar que si efectivamente existiera una red de espionaje de ese tipo, los organismos de inteligencia deberían tener conocimiento de su funcionamiento. De esa manera, intentó desarticular la acusación al plantear contradicciones en la narrativa oficial.

En cuanto al origen de sus afirmaciones, Tailhade indicó que se basó en testimonios de personas que aseguran haber observado a Angeletti en distintos espacios públicos acompañada por personal de seguridad. Según su versión, estos relatos se repiten en diferentes ámbitos y describen situaciones similares, lo que le otorgaría consistencia a la denuncia.

Además, el legislador vinculó la difusión de esa información con el malestar de ciertos sectores cercanos al jefe de Gabinete. En ese marco, sostuvo que existiría un clima de descontento que facilita la circulación de datos sobre el funcionamiento interno del entorno del funcionario.

Lejos de retroceder, Tailhade endureció su postura y dejó abierta la posibilidad de ampliar sus cuestionamientos. En sus declaraciones, advirtió que cuenta con más información sobre lo que definió como un presunto circuito irregular vinculado a la figura de Adorni, lo que anticipa una escalada en el conflicto político.

Por su parte, desde el oficialismo se mantiene la posición de que las afirmaciones del diputado implican una práctica ilegal, lo que agrega tensión a una disputa que ya trascendió el ámbito parlamentario y se trasladó al terreno judicial y mediático.

El episodio vuelve a poner en el centro del debate la utilización de información sensible en el ámbito político y los límites entre la denuncia pública y las eventuales responsabilidades legales. También refleja el nivel de confrontación existente entre el oficialismo y la oposición en un contexto de alta sensibilidad institucional.

A medida que se desarrollen nuevas presentaciones o intervenciones judiciales, el caso podría adquirir mayor dimensión. Por ahora, el cruce de acusaciones entre Tailhade y el entorno del jefe de Gabinete continúa abierto, sin definiciones concretas pero con un impacto creciente en la agenda política.