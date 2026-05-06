IATA cuestiona fuertes aumentos en tarifas de navegación aérea y advierte por su impacto

IATA expresó preocupación por los aumentos en tarifas de navegación aérea

La medida incluye subas de hasta 359% en servicios dentro del país

Las aerolíneas cuestionan la falta de consulta previa a la decisión

Advierten que el incremento podría trasladarse al precio de los pasajes

Se analizan posibles conflictos con acuerdos internacionales vigentes

El sector alerta por el impacto en la competitividad y la conectividad aérea

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional manifestó su “seria preocupación” frente a la decisión de la Administración Nacional de Aviación Civil de autorizar incrementos significativos en los cargos de navegación aérea aplicados por la Empresa Argentina de Navegación Aérea. La medida, que implica subas de hasta 359% en determinados servicios, generó un fuerte rechazo por parte de las aerolíneas y abrió un nuevo foco de tensión en el sector.

Según lo establecido en la normativa vigente, los cargos vinculados a la navegación aérea nacional registran el aumento más pronunciado, mientras que las tarifas por sobrevuelo internacional y aterrizaje presentan incrementos más moderados. No obstante, desde la industria aérea sostienen que el impacto global de la medida resulta considerable y podría trasladarse a los costos operativos de las compañías.

Desde IATA remarcaron que la decisión fue adoptada sin un proceso de consulta previo con los actores del sector, lo que contravendría los estándares internacionales en materia de regulación aerocomercial. La organización recordó que días antes del anuncio se había realizado una reunión con autoridades locales en la que se habían comprometido a respetar principios de transparencia, previsibilidad y diálogo con las aerolíneas.

En ese contexto, el vicepresidente regional de la entidad para las Américas, Peter Cerdá, cuestionó la implementación de los aumentos y advirtió que este tipo de decisiones puede afectar la confianza en el marco regulatorio. Según planteó, la falta de consulta y la magnitud de los incrementos se alejan de las prácticas recomendadas por los organismos internacionales que regulan la actividad.

El reclamo también fue acompañado por la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina, que nuclea a varias empresas del sector. Desde ese espacio señalaron que los aumentos generan incertidumbre en un contexto en el que la industria busca consolidar su recuperación y mejorar la conectividad.

Uno de los puntos centrales del cuestionamiento radica en el posible impacto económico de la medida. Las aerolíneas advierten que un aumento abrupto en los costos de navegación aérea podría repercutir en las tarifas finales de los pasajes, afectando la demanda y limitando la expansión del transporte aéreo en el país.

Además, desde IATA se alertó sobre eventuales implicancias en el plano internacional. La entidad indicó que se encuentra analizando si la decisión podría entrar en conflicto con los acuerdos bilaterales de servicios aéreos que mantiene la Argentina con otros países, los cuales suelen establecer que los cargos deben ser razonables, estar vinculados a los costos y definirse mediante procesos de consulta adecuados.

En esa línea, la organización advirtió que este tipo de medidas podría afectar la competitividad del mercado aerocomercial argentino, en momentos en que el Gobierno impulsa políticas orientadas a atraer inversiones y ampliar la oferta de vuelos. La preocupación se centra en que un incremento significativo de los costos regulatorios termine desalentando la operación de nuevas rutas o la ampliación de frecuencias.

A pesar de las críticas, desde el sector reconocen los esfuerzos recientes por mejorar la eficiencia del sistema aerocomercial. Sin embargo, consideran que decisiones como esta generan señales contradictorias respecto de los objetivos planteados para el desarrollo del transporte aéreo.

El escenario abre un período de revisión y diálogo entre las autoridades y las compañías, en busca de encontrar un equilibrio entre la necesidad de financiamiento del sistema y la sostenibilidad económica de las operaciones. En ese marco, la evolución de las negociaciones será clave para determinar el impacto final de la medida sobre el sector.