Encuestas reconfiguran el escenario electoral y abren dudas sobre la reelección de Milei

Las encuestas muestran un aumento en la desaprobación del gobierno de Javier Milei

Axel Kicillof aparece como el dirigente con mayor potencial electoral

Victoria Villarruel iguala el techo de intención de voto del Presidente

El oficialismo enfrenta tensiones internas y dispersión de apoyos

El peronismo se posiciona con ventaja en intención de voto por espacios

Un alto porcentaje de indecisos mantiene abierto el escenario electoral

El panorama político de cara a las elecciones presidenciales de 2027 comienza a mostrar signos de reconfiguración a partir de los últimos sondeos de opinión, que reflejan un deterioro en la imagen del presidente Javier Milei y una creciente incertidumbre sobre sus posibilidades de reelección. En ese contexto, emergen nuevas figuras y se reposicionan actores tradicionales, en un escenario atravesado por la volatilidad y la fragmentación.

De acuerdo con el relevamiento más reciente de la consultora Zuban Córdoba, una amplia mayoría de los encuestados considera que el país necesita un cambio de gobierno. Este dato, que supera el 70% de las respuestas, se convierte en un indicador clave para evaluar el clima social y político en un momento donde la administración nacional enfrenta cuestionamientos en distintos frentes.

El estudio también muestra un nivel elevado de desaprobación de la gestión, que se ubica por encima del 60%, en línea con otras mediciones recientes. Este desgaste impacta directamente en las expectativas electorales del oficialismo, que observa cómo se reduce su base de apoyo en comparación con los niveles alcanzados en la segunda vuelta de 2023.

En términos de intención de voto, el sondeo presenta un escenario competitivo y abierto. El gobernador bonaerense Axel Kicillof aparece como uno de los dirigentes mejor posicionados dentro del espectro opositor, con un nivel de adhesión potencial que lo ubica al frente del ranking. Su desempeño en la medición refleja una consolidación dentro del electorado peronista y una proyección que trasciende ese núcleo.

Por detrás, otras figuras del mismo espacio también muestran niveles relevantes de intención de voto. Entre ellas se destaca Sergio Massa, mientras que dirigentes como Sergio Uñac aparecen con menor competitividad en esta etapa inicial del proceso electoral.

Sin embargo, uno de los datos más llamativos del relevamiento es el posicionamiento de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien alcanza un nivel de intención de voto similar al del propio Presidente en términos de techo electoral. Este dato adquiere relevancia en medio de las tensiones internas dentro del oficialismo y alimenta especulaciones sobre posibles reconfiguraciones en el espacio libertario.

La figura de Villarruel también resulta significativa para sectores que respaldan el rumbo económico pero cuestionan el estilo confrontativo del Gobierno. En ese sentido, su crecimiento potencial podría impactar en la dinámica interna del oficialismo y en su relación con aliados políticos.

Otro elemento que surge del análisis es el desempeño de la ministra y dirigente Patricia Bullrich, quien también presenta niveles de intención de voto competitivos dentro del espacio oficialista ampliado. Su posicionamiento refleja una dispersión de apoyos que podría fragmentar aún más el escenario electoral.

A nivel de espacios políticos, el peronismo aparece con una ventaja relativa sobre el oficialismo, aunque sin una diferencia determinante. La Libertad Avanza, en tanto, enfrenta el desafío de sostener su caudal electoral en un contexto de desgaste, mientras otros espacios como el PRO, la UCR y fuerzas provinciales muestran niveles más acotados de intención de voto.

Un dato relevante es el porcentaje de indecisos, que se mantiene elevado y refleja la falta de definiciones en una parte significativa del electorado. Este segmento podría resultar decisivo a medida que avance el calendario electoral y se consoliden las candidaturas.

El estudio también pone de relieve la pérdida de apoyo del Presidente entre quienes lo votaron en el balotaje. Según los datos relevados, una proporción considerable de esos votantes manifiesta hoy cierto grado de desencanto, lo que explica en parte la caída en su intención de voto.

En este contexto, el principal desafío para el oficialismo parece estar vinculado a su propia gestión. Más allá de la competencia externa, los indicadores sugieren que el desempeño económico y la percepción social serán factores determinantes para definir el rumbo político en los próximos años.

Con un escenario aún abierto y múltiples variables en juego, las elecciones de 2027 comienzan a perfilarse como una contienda marcada por la incertidumbre y la competencia entre liderazgos en transformación.