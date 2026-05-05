¿Puede Viotti revertir su imagen negativa en pocos meses?

Por Carlos Zimerman

La pregunta empezó a repetirse en voz baja, pero cada vez con más insistencia dentro del oficialismo rafaelino: ¿puede el intendente Leonardo Viotti revertir su imagen negativa en tan poco tiempo?

Los datos que circulan —encuestas, informes reservados y el termómetro cotidiano de la calle— marcan una tendencia preocupante. El malestar social no es un hecho aislado ni sectorizado: aparece extendido y con múltiples motivos.

Las críticas se repiten con una crudeza que inquieta: vecinos que admiten haberse equivocado al votarlo, reclamos por el estado de la ciudad, cuestionamientos por la inseguridad y una sensación generalizada de decepción. No es un problema puntual, es un clima.

Frases como “la ciudad está más sucia que nunca”, “no cumplió lo que prometió” o “las calles son intransitables” se volvieron parte del discurso cotidiano. Y cuando esas percepciones se consolidan, revertirlas no es sencillo.

En ese contexto, el oficialismo ya comenzó a moverse. Hubo reuniones, análisis y discusiones sobre cómo encarar una estrategia que permita recomponer la imagen del intendente y llegar con chances competitivas al 2027.

Pero el problema no es solo de gestión. También es político.

Dentro del propio espacio empiezan a asomar tensiones. La figura de Lisandro Mársico gana volumen y ya dejó en claro que quiere ser candidato a intendente. No hay margen para especulaciones: está decidido a competir, incluso en una interna.

Su reciente acercamiento al gobernador Maximiliano Pullaro no pasó desapercibido. Si bien no hubo un respaldo público explícito, el gesto político existió. Y en política, los gestos muchas veces dicen más que las palabras.

El dato que incomoda es otro: en el entorno del gobernador, la figura de Viotti no genera entusiasmo. Sin definiciones abiertas, pero con señales que alimentan las dudas, el escenario interno empieza a complejizarse.

A esto se suma un factor adicional: los movimientos del espacio libertario, que buscan captar dirigentes y reconfigurar el mapa político local. Mársico, según trascendió, no es ajeno a esas conversaciones.

Así, el oficialismo queda atrapado en una doble tensión: por un lado, la necesidad urgente de mejorar la gestión y recuperar credibilidad; por el otro, las disputas internas que comienzan a perfilarse de cara al futuro.

La gran incógnita sigue siendo la misma: cómo revertir una imagen negativa en un contexto adverso y con poco margen de tiempo. Y lo más preocupante para el propio entorno del intendente es que, hoy, ni siquiera hay una hoja de ruta clara.

En política, los tiempos son determinantes. Y cuando el desgaste aparece temprano, cada mes cuenta el doble.

La respuesta, por ahora, sigue abierta. Pero el reloj ya empezó a correr.