Cerró la inscripción de voluntarios para los Juegos Suramericanos 2026

Con una gran respuesta de la comunidad local, finalizó la inscripción para formar parte del voluntariado de los Juegos Suramericanos 2026 en Rafaela. Según informó Noelia Rodríguez, se registraron alrededor de 830 personas, alcanzando el número esperado y reflejando el fuerte interés de los vecinos por involucrarse en el evento.



"Fue un grupo muy numeroso y heterogéneo en relación a las edades, las experiencias y las motivaciones. Muchos destacaron las ganas de vivir los Juegos desde adentro y de aportar al crecimiento de la ciudad", expresó.



A partir de ahora, durante el mes de mayo, se llevará adelante el proceso de selección de voluntarios, teniendo en cuenta los perfiles, la formación y la experiencia de cada postulante. En ese marco, se informó que en los próximos días los inscriptos recibirán un correo a través del sistema Borman, donde deberán ingresar con su usuario y contraseña para completar una primera instancia de formación sobre los Juegos, requisito indispensable para continuar en el proceso.



Asimismo, desde la organización se comunicará por la misma plataforma quiénes avanzan en la convocatoria y cómo se desarrollarán las capacitaciones posteriores.



Los Juegos Suramericanos 2026 se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Rafaela, Rosario y Santa Fe, y reunirán a miles de atletas de todo el continente, consolidándose como uno de los eventos deportivos más importantes de los últimos años en la provincia.