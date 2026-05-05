Se viene la feria de artesanos y emprendedores de barrio Villa Rosas

El barrio Villa Rosas será el escenario de una propuesta pensada para disfrutar al aire libre, acompañando a emprendedores y artesanos locales.



Esta feria se llevará a cabo el domingo 17 de mayo desde las 14:00 hasta las 20:00, en la plaza "Cura Normando Corti". Durante la jornada, los vecinos podrán recorrer distintos puestos para conocer los distintos productos y creaciones.



La actividad es con entrada libre y gratuita, y se invita a los asistentes a llevar su lonita o reposera y mate para disfrutar de un espacio pensado para el encuentro y la recreación.