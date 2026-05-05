La AFA anunció cuándo se disputarán los playoffs del Apertura

La Asociación del Fútbol Argentino definió el calendario para la etapa decisiva del Torneo Apertura 2026 y confirmó un cambio relevante: la final se disputará el domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes. De esta manera, el partido decisivo deja Estadio Único Madre de Ciudades y se traslada a Córdoba, con la intención de ofrecer mayor capacidad y presencia de ambas hinchadas.
Cómo se jugarán los octavos de final
La fase de playoffs comenzará el sábado 9 de mayo, con una jornada que tendrá como uno de los duelos destacados el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano. Ese mismo día, Boca Juniors será local en la Bombonera frente a Huracán. Además, Independiente Rivadavia aguarda rival, que saldrá entre Unión de Santa Fe, Defensa y Justicia o Instituto de Córdoba.
La actividad continuará el domingo 10 con cruces de alto perfil. River Plate enfrentará a San Lorenzo, mientras que Independiente visitará a Rosario Central. También se medirán Estudiantes de La Plata ante Racing Club y Vélez Sarsfield frente a Gimnasia y Esgrima La Plata.
El calendario será exigente: los equipos que jueguen el sábado disputarán los cuartos de final el martes 12 de mayo, mientras que los que lo hagan el domingo tendrán su siguiente compromiso el miércoles 13.
Semifinales y final
Las semifinales están programadas para el fin de semana del 16 y 17 de mayo. La gran final, en tanto, se jugará el domingo 24 desde las 15:30 en Córdoba.
Por qué se cambió la sede
La elección del Kempes responde a cuestiones logísticas y de capacidad. Con más de 57.000 lugares, el estadio cordobés ofrece mejores condiciones para albergar público de ambos equipos y evitar los inconvenientes de traslado que se registraron en definiciones recientes.
Programación de octavos (horarios a confirmar)
Sábado 9 de mayo
- Boca vs. Huracán
- Talleres vs. Belgrano
- Independiente Rivadavia vs. Unión / Defensa y Justicia / Instituto
- Lanús vs. Argentinos Juniors
Domingo 10 de mayo
- River vs. San Lorenzo
- Estudiantes vs. Racing
- Rosario Central vs. Independiente
- Vélez vs. Gimnasia LP
Con el cuadro definido y fechas confirmadas, el torneo entra en su etapa más atractiva, donde cada cruce será decisivo rumbo al título.