La AFA anunció cuándo se disputarán los playoffs del Apertura

La Asociación del Fútbol Argentino definió el calendario para la etapa decisiva del Torneo Apertura 2026 y confirmó un cambio relevante: la final se disputará el domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes. De esta manera, el partido decisivo deja Estadio Único Madre de Ciudades y se traslada a Córdoba, con la intención de ofrecer mayor capacidad y presencia de ambas hinchadas.

Cómo se jugarán los octavos de final

La fase de playoffs comenzará el sábado 9 de mayo, con una jornada que tendrá como uno de los duelos destacados el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano. Ese mismo día, Boca Juniors será local en la Bombonera frente a Huracán. Además, Independiente Rivadavia aguarda rival, que saldrá entre Unión de Santa Fe, Defensa y Justicia o Instituto de Córdoba.

La actividad continuará el domingo 10 con cruces de alto perfil. River Plate enfrentará a San Lorenzo, mientras que Independiente visitará a Rosario Central. También se medirán Estudiantes de La Plata ante Racing Club y Vélez Sarsfield frente a Gimnasia y Esgrima La Plata.

El calendario será exigente: los equipos que jueguen el sábado disputarán los cuartos de final el martes 12 de mayo, mientras que los que lo hagan el domingo tendrán su siguiente compromiso el miércoles 13.

Semifinales y final

Las semifinales están programadas para el fin de semana del 16 y 17 de mayo. La gran final, en tanto, se jugará el domingo 24 desde las 15:30 en Córdoba.

Por qué se cambió la sede

La elección del Kempes responde a cuestiones logísticas y de capacidad. Con más de 57.000 lugares, el estadio cordobés ofrece mejores condiciones para albergar público de ambos equipos y evitar los inconvenientes de traslado que se registraron en definiciones recientes.

Programación de octavos (horarios a confirmar)

Sábado 9 de mayo

Boca vs. Huracán

Talleres vs. Belgrano

Independiente Rivadavia vs. Unión / Defensa y Justicia / Instituto

Lanús vs. Argentinos Juniors

Domingo 10 de mayo

River vs. San Lorenzo

Estudiantes vs. Racing

Rosario Central vs. Independiente

Vélez vs. Gimnasia LP

Con el cuadro definido y fechas confirmadas, el torneo entra en su etapa más atractiva, donde cada cruce será decisivo rumbo al título.