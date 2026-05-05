El Chelsea de Enzo Fernández se hunde

El Chelsea FC atraviesa una de sus etapas más complejas en los últimos años. En una jornada que parecía ideal para levantar cabeza, el conjunto londinense sufrió una nueva caída: fue 3-1 ante el Nottingham Forest, lo que profundiza su mal momento en la Premier League, donde no logra una victoria desde comienzos de marzo.

Otra derrota que golpea fuerte

El partido se torció desde el arranque. A los dos minutos, Taiwo Awoniyi abrió el marcador de cabeza tras un centro preciso, sorprendiendo a toda la defensa local. Minutos más tarde, un penal cometido por Malo Gusto fue aprovechado por Igor Jesus, que estiró la ventaja y dejó sin reacción al equipo.

Antes del entretiempo, el encuentro también tuvo momentos de preocupación por un fuerte choque de cabezas que obligó a retirar a un jugador en camilla. En el complemento, el Chelsea FC tuvo la chance de descontar, pero Cole Palmer falló un penal ante la intervención del arquero Matz Sels.

Lejos de reaccionar, el equipo volvió a sufrir: Awoniyi marcó su segundo gol y sentenció el partido. Sobre el final, João Pedro descontó con una chilena espectacular que solo sirvió para maquillar el resultado.

Un panorama complicado en la tabla

Con esta derrota, el Chelsea FC quedó relegado en la clasificación, lejos de los puestos de acceso a competencias europeas. El objetivo de la UEFA Champions League aparece prácticamente fuera de alcance.

Para lograr una clasificación, el equipo necesitaría una combinación muy poco probable de resultados: depender de otros clubes, ganar todos los partidos restantes y esperar múltiples tropiezos ajenos. En este contexto, la opción más viable pasa por pelear por un lugar en la UEFA Europa Conference League, aunque el nivel actual no genera demasiadas expectativas.

La crisis deportiva se profundiza y obliga al club a replantear su rumbo de cara al cierre de la temporada.