Lucas Blondel advirtió a Boca

El Torneo Apertura 2026 dejó prácticamente definido el cuadro de playoffs. Salvo un resultado excepcional de Vélez, todo indica que Boca Juniors y Huracán protagonizarán un cruce directo en octavos de final, uno de los duelos más atractivos de la instancia.

En este contexto, Lucas Blondel tomó la palabra y se refirió al posible enfrentamiento frente al club dueño de su pase.

“No es una revancha”

El lateral del Globo buscó bajar la tensión alrededor del partido y aclaró su postura:

“No lo vivo como una revancha, sigo perteneciendo a Boca y estoy agradecido con todos en el club”, expresó tras el último compromiso ante Racing.

De todos modos, dejó en claro dónde está hoy su foco competitivo:

“Ahora me debo a Huracán y vamos a hacer todo para avanzar”, afirmó, priorizando el presente del equipo de Parque Patricios.

Volver a La Bombonera, un condimento especial

Blondel también habló sobre lo que implica jugar en el estadio de Boca con otra camiseta. “Es una cancha especial, donde el público influye mucho. Va a ser un partido muy lindo”, señaló.

En cuanto al planteo, anticipó que el equipo dirigido por Frank Kudelka buscará imponer su idea: “Tenemos nuestras herramientas y vamos a intentar hacer nuestro juego para pasar de fase”.

Fecha confirmada

El partido entre Boca y Huracán está previsto para el sábado 9 de mayo en La Bombonera, en un duelo a eliminación directa que definirá quién sigue en carrera en el torneo.