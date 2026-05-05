Franco Colapinto a las puertas del Top 10

Luego de un fin de semana destacado en el Gran Premio de Miami, Franco Colapinto dio un salto importante en el Campeonato Mundial de Pilotos y se ubicó en el puesto 11°. El argentino, que había sumado apenas un punto en China, logró multiplicar su cosecha tras finalizar entre los primeros en Estados Unidos.

Con 7 unidades acumuladas, el piloto bonaerense empieza a despegar del fondo de la tabla y se posiciona como uno de los principales candidatos a meterse en el Top 10.

Escala posiciones y deja atrás a nombres fuertes

El rendimiento en Miami no solo le permitió sumar puntos clave, sino también superar a pilotos consolidados del campeonato. Colapinto ahora se ubica por delante de Carlos Sainz (4 puntos), Esteban Ocon (1) y Alexander Albon (1), todos con mayor trayectoria en la categoría.

A un paso del Top 10

El argentino quedó a solo 3 puntos de Liam Lawson, quien ocupa el décimo lugar con 10 unidades, lo que deja abierta la pelea por ingresar al grupo de elite en las próximas carreras.

En la parte alta del campeonato, la clasificación sigue dominada por Kimi Antonelli (100 puntos), escoltado por George Russell (86) y Charles Leclerc (63).

Con este impulso, el objetivo de Colapinto será sostener la regularidad y dar el salto definitivo al Top 10, consolidándose como una de las revelaciones de la temporada 2026.