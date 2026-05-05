El mercado recalibra su estrategia ante una inflación que se resiste a quebrar el piso del 2%

Tras el sorpresivo 3,4% de inflación registrado en marzo, el índice de precios más alto de los últimos doce meses, el escenario económico argentino ingresa en una etapa de cautelosa transición. Aunque para abril las consultoras privadas y el Banco Central proyectan una moderación hacia la zona del 2,4% y 2,8%, los inversores mantienen la guardia alta. Esta desaceleración responde, en gran medida, al fin del pico estacional en educación y una relativa calma en productos clave como la carne vacuna y las verduras.

A pesar del alivio estadístico esperado para el cuarto mes del año, la persistencia de la inflación núcleo en torno al 3,2% y el arrastre de los precios regulados (combustibles y transporte) sugieren que la economía aún se mueve sobre un piso elevado. Con una suba de precios acumulada del 9,4% en el primer trimestre, la meta inflacionaria del presupuesto para todo 2026 ya ha sido prácticamente alcanzada, lo que obliga a los agentes financieros a buscar refugio frente a la pérdida de poder adquisitivo.

En este contexto, se ha producido un notable reordenamiento de las carteras de inversión. Ante la vigencia de tasas de interés reales negativas de hasta el -10% en los plazos cortos, los ahorristas han desplazado su interés desde la tasa fija hacia la cobertura inflacionaria. Los bonos ajustables por CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) se han consolidado como los instrumentos predilectos, capturando la mayor parte del flujo de capitales en las últimas licitaciones del Tesoro.

Los bonos ajustables por CER son títulos de deuda cuyo capital se actualiza diariamente según el Coeficiente de Estabilización de Referencia, un indicador basado en el índice de precios al consumidor. En esencia, protegen al inversor contra la inflación, asegurando que el valor real de su dinero no se erosione.

La migración masiva hacia estos instrumentos representa un desafío para la estrategia oficial, ya que incrementa la "deuda indexada". Mientras el Gobierno busca licuar pasivos mediante tasas reales negativas, los bonos CER blindan a los inversores, obligando al Estado a convalidar una carga financiera que crece al ritmo de los precios.

La preferencia del mercado se concentra hoy en el tramo corto y medio de la curva indexada, específicamente en los vencimientos de 2026 y 2027. Títulos como el TZX26 han ganado protagonismo no solo por ofrecer protección contra el dato de IPC de abril, sino porque permiten capturar valor en caso de que la desinflación sea más lenta de lo que prevé el Gobierno. Según analistas del sector, los inversores hoy aceptan rendimientos negativos con tal de garantizar la preservación del capital frente a una nominalidad que sigue desafiando las proyecciones oficiales.

Hacia el futuro, el mercado observa con atención si la tendencia bajista se consolida o si el IPC se estanca en niveles cercanos al 2% mensual. Mientras la inflación implícita en los bonos parece ser más optimista que las estimaciones privadas, el consenso de los analistas sugiere que la estrategia de cobertura seguirá dominando la escena, relegando a un segundo plano las apuestas por el dólar o la tasa fija en el corto plazo.