De Paraguay al escándalo: se nacionalizó, fue citado y desató críticas al celebrar con la bandera de Uruguay

El título de Olimpia en el Torneo Apertura de Paraguay dejó una imagen que rápidamente encendió la polémica. Más allá de la consagración bajo la conducción de Pablo Sánchez, las celebraciones incluyeron un gesto que no pasó desapercibido entre los hinchas.

El foco estuvo puesto en el arquero Gastón Oliveira, quien, en medio de los festejos, posó con una bandera de Uruguay junto a varios compañeros. La escena, que en otro contexto podría interpretarse como una muestra de identidad, tomó otra dimensión por un dato clave: el futbolista se nacionalizó paraguayo hace apenas dos meses.

Esa decisión le permitió quedar a disposición de Gustavo Alfaro para una eventual convocatoria a la selección de Paraguay con vistas al Mundial 2026. Por eso, la imagen generó cuestionamientos en redes sociales, donde muchos interpretaron el gesto como una contradicción simbólica.

Oliveira completó su proceso de naturalización en marzo, lo que además le permitió liberar cupo de extranjero en Olimpia. Poco después, recibió su primera citación y sumó minutos en un amistoso internacional, dando el primer paso en su objetivo de consolidarse a nivel de selecciones.

Con presente sólido en el club —al que llegó en 2021 y donde fue reconocido como una de las figuras del torneo local—, el arquero nunca llegó a debutar con la selección mayor de Uruguay, pese a haber integrado convocatorias en el pasado.

Al momento de nacionalizarse, había manifestado su entusiasmo por esta nueva etapa y la posibilidad de vestir la camiseta paraguaya. Sin embargo, tras la difusión de las imágenes, parte de la hinchada puso en duda ese compromiso y el episodio abrió un debate que excede lo deportivo.