Lionel Messi habló sobre su encuentro con Franco Colapinto

Lionel Messi rompió el silencio tras su primer encuentro con Franco Colapinto, ocurrido días atrás en el predio de entrenamiento de Inter Miami y que luego tuvo un nuevo capítulo en el paddock de la Fórmula 1 durante el Gran Premio disputado en Florida.

El capitán de la Selección argentina contó cómo se dio el vínculo con el joven piloto y destacó la buena impresión que le dejó el cara a cara. “No habíamos tenido contacto antes. Él me había hecho llegar un casco como regalo y me había expresado sus ganas de conocernos. Tenemos gente en común y finalmente se dio la oportunidad cuando vino a entrenar. Es un fenómeno”, expresó en una entrevista.

Más allá del elogio, Messi también se permitió compartir una reflexión sobre el presente de Colapinto, que atraviesa un momento de creciente exposición en la máxima categoría del automovilismo. En ese sentido, le recomendó enfocarse en su propio camino y prepararse para el impacto que genera la fama.

“Lo importante es que haga su propia carrera y que esté listo para todo lo que viene con la exposición, tanto lo bueno como lo malo. En los momentos difíciles es clave apoyarse en la familia y en el entorno cercano”, señaló.

El futbolista remarcó que el verdadero sostén aparece en los momentos adversos y que saber identificar a ese círculo es fundamental para sostenerse en la élite.

El intercambio entre ambos continuó en redes sociales, luego de que Messi compartiera imágenes del fin de semana en Miami. Allí, Colapinto le respondió con un mensaje cargado de emoción: aseguró que conocerlo fue “un sueño cumplido” y agradeció tanto su presencia como su humildad.

El vínculo entre dos de las principales figuras del deporte argentino quedó así consolidado, en un cruce que combinó admiración mutua y que tuvo gran repercusión entre los fanáticos.