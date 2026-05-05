El crudo relato de Pocho Lavezzi sobre su adicción

Ezequiel “Pocho” Lavezzi abrió su intimidad en una entrevista en la que repasó los momentos más duros de su vida, desde su lucha contra las adicciones hasta el peso de sus orígenes y las enseñanzas que le dejó el fútbol. En diálogo con el canal de streaming Olga, el exdelantero de la Selección argentina habló con crudeza sobre su proceso personal tras el retiro y dejó varias reflexiones profundas.

Entre recuerdos y anécdotas, evocó una noche inolvidable junto a Zlatan Ibrahimovic, su excompañero en París Saint-Germain. Relató cómo, tras un concierto, terminaron de fiesta hasta la madrugada, pese a que al día siguiente debían entrenar. Mientras el sueco no pudo siquiera levantarse, Lavezzi aseguró que cumplió con la práctica con normalidad, en una escena que resumió con humor.

Sin embargo, el tono de la charla cambió al referirse a su infancia en Rosario. Allí fue contundente: reconoció que muchos de sus amigos no lograron salir de ese contexto y que el fútbol fue clave para cambiar su destino. “Me considero un afortunado”, afirmó, al tiempo que destacó el rol que tuvo el deporte en su vida.

Uno de los momentos más sensibles llegó cuando habló de su hijo. Contó que una conversación con él lo hizo replantearse su camino y entender que debía cambiar. Ese punto de quiebre lo llevó a iniciar un proceso de recuperación que continúa hasta hoy.

También recordó una charla con Diego Maradona durante su etapa en la Selección, en la que el ídolo le aconsejó priorizar a su familia. Aunque en ese momento no tomó dimensión del mensaje, con el tiempo reconoció el valor de esas palabras.

Sobre su etapa más compleja, Lavezzi explicó que atravesó una internación y que ese proceso fue determinante para empezar a reconstruirse. Admitió que al principio le costó aceptarlo, pero que con el tiempo entendió que era necesario. Hoy continúa en tratamiento y asegura que la lucha es diaria.

Con honestidad, dejó una reflexión final que sintetiza su presente: el desafío no terminó, pero ahora enfrenta esa batalla con otra mirada, más consciente y enfocada en sostener su bienestar.