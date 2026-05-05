Marta Fort visitó en Miami la tienda donde compraba Ricardo y reveló un detalle inesperado

Marta Fort reveló detalles inéditos sobre los hábitos de consumo de su padre, Ricardo Fort, durante sus viajes a Miami, y sorprendió con cifras que reflejan el nivel de gasto que manejaba el empresario.

En una recorrida por el local de ropa que frecuentaba su papá, junto a Federico Bal para el programa Resto del mundo (eltrece), la influencer contó una de las costumbres más llamativas del “Comandante”. Según explicó, cada vez que encontraba una prenda que le gustaba, no se llevaba una sola: compraba varias en distintos talles.

“Venía y preguntaba cuál era la prenda más brillante, y se llevaba tres jeans iguales”, relató. La particular decisión respondía a una lógica personal: tener opciones para distintos momentos físicos. “Uno para cuando estaba flaco, otro para cuando estaba en su peso habitual y otro para cuando subía”, explicó.

Consultada sobre cuánto podía gastar en una sola jornada, Marta no dudó: aseguró que las compras podían superar fácilmente los 50 mil dólares en una tarde, solo en ese tipo de prendas.

La charla también derivó en sus propios consumos actuales en la noche de Miami. Allí contó que en una salida reciente gastó alrededor de 3.000 dólares en un boliche. La cifra llamó la atención de Federico Bal, aunque luego relativizó el monto al compararlo con los niveles de gasto que manejaba su padre.

Entre anécdotas y números impactantes, Marta dejó ver cómo el estilo de vida de Ricardo Fort sigue generando curiosidad y marcando una referencia incluso años después.