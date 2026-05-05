Tiziana Sabatini se quebró al revelar un íntimo detalle del libro de su hermana Oriana

Oriana Sabatini presentó su novela Podría quedarme acá ante una sala colmada en la Feria del Libro, en un evento que reunió a cientos de lectores y estuvo cargado de momentos emotivos. Entre el público se destacó la presencia de su hermana Tiziana, quien no ocultó su orgullo y compartió en redes sociales varios fragmentos de la jornada.

A través de sus historias de Instagram, la menor de las Sabatini publicó fotos y videos de la presentación, acompañados por mensajes afectuosos y emojis de corazones. Sin embargo, hubo un detalle puntual que captó la atención: una de las páginas finales del libro, donde Oriana incluyó una dedicatoria muy personal.

En ese fragmento, la autora menciona a personas clave de su vida, con palabras cargadas de afecto: desde sus mascotas hasta su familia más cercana. La mención a Tiziana no pasó desapercibida, con una frase que resalta el vínculo entre ambas: “la hermana que me tocó y que elijo”.

La dedicatoria también incluye referencias a su pareja, sus padres y otros seres queridos, cerrando con un mensaje dirigido a los lectores. La publicación de ese contenido generó repercusión entre los seguidores, que destacaron la sensibilidad del gesto.

Durante la presentación, Oriana habló sobre el proceso creativo detrás de la novela, firmó ejemplares y se tomó fotos con quienes se acercaron al evento, consolidando un lanzamiento que combinó literatura, cercanía con el público y momentos familiares significativos.