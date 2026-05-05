El 60% de la liquidez en pesos de los hogares está invertida, y puede ser una bomba

La configuración del ahorro en Argentina ha experimentado una transformación estructural durante el último año, marcada por una preferencia creciente hacia la liquidez inmediata con rendimiento. Según datos recientes, el 60% de la liquidez en pesos de los hogares se encuentra actualmente en cuentas remuneradas como Naranja X o Mercado Pago, un incremento de ocho puntos porcentuales respecto al ciclo previo. Este fenómeno, impulsado mayoritariamente por las billeteras virtuales y fondos comunes de inversión de rescate inmediato, ha generado una dinámica de expansión que algunos analistas observan con detenimiento.

El economista Damián Pierri destaca que esta tendencia está creando dinero sobre cuentas transaccionales a un ritmo que supera la tasa de devaluación oficial. Bajo este esquema, se estima que los saldos remunerados, medidos en moneda extranjera, se expanden a una razón de u$s6.000 millones anuales. Aunque el Banco Central mantiene bajo control la emisión de base monetaria, la brecha entre las tasas de interés y el movimiento del tipo de cambio genera una acumulación de poder de compra en dólares que, en un escenario de apertura cambiaria, podría representar una presión significativa sobre las reservas internacionales.

En el corto plazo, esta estrategia funciona como un dique de contención. Mientras el rendimiento de los pesos supere el ritmo de microdevaluación, los ahorristas optan por mantener sus fondos en moneda local, postergando la compra de divisas. Sin embargo, especialistas como Federico Glustein advierten que esta masa de dinero constituye una "posición de espera" con extrema liquidez. El riesgo radica en que cualquier percepción de atraso cambiario excesivo o una pérdida persistente de rentabilidad frente a la inflación dispare una conversión masiva hacia el dólar de forma instantánea.

La complejidad del escenario actual se profundiza al observar que, si bien se gana en términos de moneda dura, estos rendimientos suelen situarse por debajo de la inflación. Esta pérdida de poder adquisitivo real podría forzar a los inversores a dar por finalizada la etapa de apuestas en pesos. Andrés Reschini señala que el mercado podría interpretar en cualquier momento que el tipo de cambio está demasiado apreciado, incentivando a los agentes a "tomar ganancias" y dolarizarse para proteger lo obtenido.

Mantener el equilibrio de esta "sintonía fina" entre tasas de interés, inflación y cotización del dólar será crucial para evitar un desborde. La sostenibilidad del sistema actual depende de que el Banco Central logre consolidar reservas netas crecientes y una inflación a la baja. De lo contrario, la liquidez acumulada en las cuentas remuneradas dejará de ser un factor de estabilidad para convertirse en el motor de una nueva escalada en la demanda de divisas.