Fragmentación en el consumo: argentinos que no llegan a fin de mes y otros que invierten en bienes durables

La economía local atraviesa una etapa de marcadas contradicciones donde la recuperación no llega de forma simétrica a todos los hogares. El consumo actual se presenta fragmentado, exhibiendo una fuerte brecha entre sectores, tipos de bienes y regiones geográficas. Mientras el Gobierno apuesta a que la desaceleración de la inflación y la reactivación del crédito dinamicen la demanda, los datos recientes reflejan un escenario complejo y heterogéneo.

Uno de los principales frenos al consumo masivo es el deterioro del poder adquisitivo. Los salarios han perdido terreno frente a la suba de precios, registrando una caída real de las remuneraciones del 4,6% entre mediados de 2025 y marzo último. Esta erosión ha obligado a muchas familias a recurrir a la descapitalización para cubrir sus necesidades básicas; en Buenos Aires, el 36% de los hogares utiliza sus ahorros para llegar a fin de mes, una cifra que escala por encima del 50% en provincias como Mendoza.

A este panorama se suma el creciente peso de las tarifas de servicios públicos en el presupuesto familiar. El gasto en servicios esenciales, como educación, energía y transporte, ha ganado terreno de manera ininterrumpida. A finales de 2023, los hogares destinaban el 22% de sus ingresos a estos rubros, mientras que a marzo de este año la cifra ascendió al 29,3%. Este cambio en la composición del gasto reduce el margen de dinero disponible para otros consumos, especialmente considerando que el ajuste tarifario aún no se ha completado en el Gran Buenos Aires.

El endeudamiento privado también actúa como un condicionante severo. A diferencia de ciclos anteriores, el aumento de las tasas de interés por encima de la inflación ha incrementado los pasivos en términos reales. Se estima que la carga de intereses respecto a los salarios registrados saltó del 9% al 25%, limitando la liquidez inmediata de los trabajadores.

No obstante, esta debilidad en el consumo promedio convive con nichos de crecimiento notable. Existe un contraste evidente entre el consumo masivo, que cayó un 5,1% interanual en marzo, y los bienes durables. El patentamiento de motos, por ejemplo, registró una suba récord del 54,8% en el mismo periodo, impulsado por el regreso de la financiación y una mayor oferta.

Finalmente, la geografía del consumo revela realidades opuestas. El dinamismo energético de Vaca Muerta ha impulsado las ventas en supermercados un 32,7% en Neuquén, diferenciándose drásticamente de la retracción observada en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Asimismo, los hábitos de compra siguen migrando de canales tradicionales hacia el e-commerce, que se expandió un 14%, consolidando una transformación en la forma en que los argentinos gestionan sus gastos en un contexto de alta selectividad.