Las fotos de la escapada romántica de Sabrina Rojas y José Chatruc

Sabrina Rojas volvió a captar la atención en redes con un posteo cargado de ternura tras su escapada romántica junto a José Chatruc. La actriz y el exfutbolista disfrutaron de unos días en Brasil, donde compartieron momentos de relax, playa y complicidad que dejaron ver el gran presente que atraviesan como pareja.

De regreso en Argentina y retomando sus rutinas, la artista decidió abrir una ventana a esa intimidad con una publicación que no pasó desapercibida. “Amor en Brasil”, escribió junto a un emoji de corazón, acompañando un carrusel de imágenes que reflejan paseos, gastronomía, actividades al aire libre y escenas distendidas durante el viaje.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la presencia constante de Chatruc en las fotos: en casi la mitad de las 19 imágenes aparece junto a Rojas, en situaciones espontáneas y cómplices que reforzaron la idea de una relación consolidada.

La publicación rápidamente generó repercusión entre sus seguidores, que reaccionaron con mensajes de apoyo y cariño. Comentarios como “Qué lindo verlos así”, “Se los ve felices” o “Hermosa pareja” se repitieron, celebrando el vínculo que ambos muestran públicamente.