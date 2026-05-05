La letrada de Pamela Pombo reveló que la exvedette había confiado sus ahorros a su expareja Patricio Albacete

En una entrevista televisiva, la abogada de Pamela Pombo apuntó contra Patricio Albacete y lo acusó de ejercer violencia económica durante la relación. La letrada brindó detalles del conflicto y del contexto en el que se produjeron los hechos denunciados por la modelo fitness.

El exjugador de Los Pumas enfrenta una denuncia por tentativa de homicidio, a partir de registros audiovisuales difundidos por la propia Pombo, donde se observa una agresión mientras ella se encontraba en el suelo.

Durante la charla, la abogada Ivana Lorena Crea explicó que las cámaras instaladas en el domicilio no tenían otro fin que el cuidado de las mascotas. Según detalló, ambos habían decidido colocarlas debido a que pasaban gran parte del tiempo fuera de la casa y necesitaban monitorear a los animales, algunos de ellos rescatados y con necesidades especiales.

En ese marco, también confirmó un dato que generó impacto: Pombo habría confiado todos sus ahorros a su entonces pareja para impulsar un proyecto de vida en común. “Le entregó todo su dinero con la idea de construir un futuro juntos, pero ese plan no prosperó”, sostuvo la letrada.

Consultada por el monto involucrado, evitó dar precisiones y remarcó que el caso ya se encuentra en la Justicia, donde se constituyeron como parte querellante con el objetivo de avanzar en el proceso y obtener una condena.