La argentina que conquistó la Met Gala

ESPECTÁCULOAna COHENAna COHEN

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En la más reciente edición de la Met Gala, Camila Morrone volvió a destacarse con una apuesta estilística precisa y sofisticada. Lejos de recurrir a excesos, la actriz eligió un enfoque minimalista que logró impacto a partir de la simplicidad y la coherencia estética.

Un look donde el corte fue protagonista

El estilismo partió de un vestido largo en tono champagne, de silueta recta y escote strapless, que definió una línea limpia y elegante. Sin ornamentos ni estructuras complejas, la prenda se apoyó en el calce y la caída del tejido, logrando una imagen refinada sin necesidad de recursos llamativos.

El elemento que elevó el conjunto fue una capa que aportó dramatismo y contraste: blanca en el exterior y negra en su interior. Este detalle, que se revelaba con el movimiento, rompió con la monocromía del vestido y sumó una dimensión visual más profunda, casi cinematográfica.

En cuanto al beauty look, Morrone mantuvo la misma línea: cabello suelto con ondas suaves y maquillaje natural enfocado en resaltar la luminosidad de la piel. Los accesorios, discretos, acompañaron sin competir, reforzando la premisa de “menos es más”.

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De la moda a la actuación: una carrera en expansión

Nacida en Los Ángeles y con raíces argentinas —hija de Lucía Solá y Máximo Morrone—, Morrone comenzó su recorrido en el modelaje, trabajando con marcas internacionales y protagonizando campañas de alto perfil.

Con el tiempo, decidió volcarse a la actuación, formándose y dando sus primeros pasos en producciones independientes. Su proyección global llegó con la serie Daisy Jones & The Six, donde consolidó su lugar como actriz dentro de la industria.

En 2026, dio un nuevo salto con su protagónico en Algo terrible está a punto de suceder, una producción de Netflix que refuerza su posicionamiento internacional.

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Identidad propia en una industria exigente

En el plano personal, su vida estuvo ligada a figuras de alto perfil como Leonardo DiCaprio y Al Pacino. Sin embargo, Morrone logró construir una identidad propia, basada en decisiones profesionales consistentes y una imagen cuidadosamente desarrollada.

Con cada aparición pública, reafirma su crecimiento sostenido y se posiciona como una de las actrices argentinas con mayor proyección en la escena global, combinando presencia en la moda con una carrera actoral en ascenso.

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