Salió a la luz el motivo por el que se separaron Pampita y Martín Pepa

La relación entre Pampita y Martín Pepa habría llegado a su fin tras una fuerte crisis que, según trascendió, se originó por una situación que involucra directamente al empresario. La ruptura se dio en un clima de hermetismo y sin explicaciones públicas, aunque versiones cercanas indican que la modelo atraviesa un momento de profunda tristeza.

La información fue ampliada por Yanina Latorre en su programa SQP, donde sostuvo que Pampita se vio afectada por un episodio que habría marcado un quiebre en la pareja. “Está muy triste porque lo habría encontrado en algo”, afirmó, sin precisar de qué se trataría exactamente.

En esa línea, la conductora aclaró que no cuenta con detalles concretos sobre el hecho: podría tratarse de un engaño, una omisión o alguna situación no blanqueada dentro de la relación, lo que dejó abiertas distintas interpretaciones.

La reacción tras la exposición mediática

Latorre también se refirió a cómo habría impactado la difusión de esta versión en el entorno de la modelo. Según relató, Pampita se mostró molesta al enterarse de que la información había salido a la luz y buscó identificar quién la filtró.

Además, describió el clima emocional posterior a la ruptura: “Algo pasó y ella está muy triste”, sostuvo, en base a lo que habría podido reconstruir de manera privada.

Un vínculo de bajo perfil

La relación entre Pampita y Pepa comenzó hacia fines de 2024 y se caracterizó por un perfil reservado, con pocas apariciones públicas. Durante 2025 atravesaron un impasse, y finalmente el vínculo se habría terminado en este 2026.

Tras la separación, la modelo viajó a Estados Unidos, con estadías en Miami y Nueva York, donde se mostró acompañada por su círculo íntimo. En paralelo, reaparecieron versiones sobre un posible acercamiento con Cochito López, aunque sin confirmación.

Por el momento, el final de la relación permanece rodeado de versiones y sin declaraciones oficiales, con el foco puesto en el motivo que habría desencadenado la ruptura.