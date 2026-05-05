Café en ayunas: cómo impacta en el cuerpo y qué efectos puede generar

Para muchas personas, el día arranca con una taza de café incluso antes del desayuno. Este hábito, tan extendido como cotidiano, genera dudas frecuentes: ¿es recomendable tomarlo en ayunas?, ¿puede irritar el estómago?, ¿tiene consecuencias reales en la salud?

La evidencia científica no es concluyente en todos los casos, pero sí permite entender cómo responde el organismo ante el consumo de café sin haber ingerido alimentos.

Qué pasa en el cuerpo al tomar café en ayunas

El café contiene cafeína, un estimulante que actúa sobre el sistema nervioso central. Su efecto principal es aumentar el estado de alerta, mejorar la concentración y generar una sensación de energía.

Cuando se consume con el estómago vacío, estos efectos pueden sentirse con mayor intensidad. Además, la cafeína estimula la producción de ácido gástrico, lo que en algunas personas puede provocar incomodidad digestiva.

Entre las respuestas más comunes del organismo se encuentran:

Mayor nivel de alerta

Activación del sistema digestivo

Aumento transitorio de la acidez

Posible nerviosismo o inquietud

La intensidad de estos efectos depende de la tolerancia individual y de la cantidad de café ingerida.

Impacto en el estómago y el metabolismo

No todas las personas reaccionan igual. En individuos sensibles, el café en ayunas puede generar irritación gástrica, acidez o malestar, especialmente si existen antecedentes digestivos.

También puede producir un aumento momentáneo del cortisol, la hormona asociada al estrés. Sin embargo, esto no implica necesariamente un efecto negativo sostenido en personas sanas.

En cuanto al metabolismo, no hay evidencia sólida que indique que tomar café en ayunas sea perjudicial en la mayoría de los casos. Incluso puede favorecer el tránsito intestinal y estimular la digestión.

¿Conviene tomarlo o no?

La respuesta depende de cada organismo. En líneas generales, el consumo moderado de café es seguro, pero conviene ajustar el hábito según cómo reaccione el cuerpo.

Algunas pautas útiles:

Evitarlo en ayunas si genera acidez o molestias

No exceder la ingesta diaria de cafeína

Prestar atención a las señales del cuerpo

Acompañarlo con alimentos si hay sensibilidad

En definitiva, no hay una regla universal: el impacto del café en ayunas varía según cada persona, por lo que la clave está en observar la tolerancia individual y ajustar el consumo en función de eso.