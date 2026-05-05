Santa Fe lanza un ambicioso plan vial y endurece críticas a la Nación por la obra pública

La provincia de Santa Fe dio este martes un paso clave en su estrategia de infraestructura al concretar la apertura de sobres de una licitación destinada al mantenimiento de su red vial. Con una inversión que supera los 50.000 millones de pesos, el plan apunta a intervenir más de 4.600 kilómetros de rutas provinciales y ya despertó un fuerte interés del sector privado, con más de 30 ofertas presentadas.

El acto se llevó a cabo en la Casa de Gobierno y no solo dejó definiciones técnicas sobre el alcance de las obras, sino también un marcado posicionamiento político. El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, aprovechó la ocasión para cuestionar la falta de financiamiento por parte del Gobierno nacional en proyectos que se desarrollan en territorio santafesino.

“El esfuerzo que está haciendo la provincia es muy importante y queremos que también lo vea la Nación”, sostuvo el funcionario, al tiempo que advirtió sobre la paralización de obras clave, como las plantas potabilizadoras en Santa Fe y Rosario. Según explicó, la falta de pago de certificados impacta directamente en la continuidad de los trabajos y en la situación de las empresas constructoras.

En ese sentido, Enrico fue tajante: “Cuando no hay pago, las obras se frenan. Las empresas no pueden sostener los costos sin cobrar”. Además, remarcó que actualmente son muy pocas las obras nacionales en ejecución dentro de la provincia y que incluso esas presentan dificultades.

Desde la gestión que encabeza el gobernador Maximiliano Pullaro buscaron diferenciarse, resaltando la continuidad de la inversión pública provincial y el cumplimiento en los compromisos financieros. “Con orden y transparencia, la obra pública es posible”, afirmó el ministro.

Intervención en toda la provincia

El plan vial contempla una división del territorio en seis zonas operativas, cada una con su propia licitación. En total, se prevé el despliegue de 12 frentes de trabajo simultáneos, lo que permitirá avanzar de manera paralela en distintos puntos.

Las tareas abarcarán desde el norte hasta el sur del territorio, incluyendo localidades como Florencia, Tostado, Rufino y Diego de Alvear. La intención es mejorar la transitabilidad en corredores estratégicos para la producción y el transporte.

El administrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo, aclaró que el enfoque no será de repavimentación total, sino de mantenimiento y bacheo. “Si hiciéramos repavimentación, alcanzaríamos a muy pocos kilómetros. De esta forma podemos llegar a muchas más rutas”, explicó.

El criterio de intervención prioriza aquellas trazas con mayor deterioro y alto volumen de tránsito, especialmente de transporte pesado. Entre los corredores incluidos se encuentran rutas provinciales clave como la 1, 2, 13, 40, 91 y 92, además de caminos secundarios en distintos departamentos.

Competencia, pagos y plazos

Uno de los datos destacados de la jornada fue el alto nivel de participación empresarial, interpretado como un respaldo al esquema de pago provincial. Desde el Gobierno señalaron que la previsibilidad financiera y la transparencia en las licitaciones generan condiciones favorables para la competencia, incluso atrayendo firmas de otras provincias.

“El sistema de pago es ordenado y confiable, y eso se traduce en más ofertas”, remarcaron desde Vialidad.

El cronograma oficial prevé que, una vez finalizado el proceso de adjudicación, las obras comiencen en un plazo estimado de entre 60 y 90 días. A partir de allí, se espera un impacto inmediato en la circulación, especialmente en zonas productivas donde el estado de las rutas representa un problema logístico.

Con este plan, el gobierno provincial busca no solo mejorar la infraestructura vial, sino también consolidar una señal política en medio de un contexto nacional marcado por la desaceleración de la obra pública.