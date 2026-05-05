El gesto cotidiano que la ciencia vincula con un peso más equilibrado

Durante años, el control del peso se centró casi exclusivamente en las calorías, las porciones o el tipo de alimentos. Si bien estos factores siguen siendo clave, la ciencia comenzó a poner el foco en otro aspecto igual de cotidiano: el horario de las comidas.

Un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona analizó a 7.074 personas de entre 40 y 65 años entre 2018 y 2023, evaluando la relación entre los horarios de alimentación y el índice de masa corporal (IMC).

La conclusión fue clara: quienes desayunan temprano y también cenan temprano tienden a tener un IMC más bajo con el paso del tiempo, un efecto especialmente marcado en mujeres premenopáusicas.

El rol del reloj biológico

El cuerpo humano funciona bajo un sistema interno llamado ritmo circadiano, que regula funciones como el sueño, el apetito y el metabolismo. Cuando las comidas —especialmente la cena— se trasladan a horarios muy tardíos, pueden interferir con este sistema.

En este contexto, la crononutrición (la disciplina que estudia el momento en que comemos) cobra protagonismo: no solo importa qué se come, sino también cuándo se come.

Los especialistas destacan que extender el ayuno nocturno, pero acompañado de una cena y un desayuno tempranos, puede favorecer un peso más saludable. No se trata de dejar de comer por largas horas sin control, sino de ordenar los horarios en sintonía con el día.

Qué hábitos pueden jugar en contra

El estudio también identificó conductas asociadas a un mayor IMC:

Saltar el desayuno o hacerlo tarde

Comer a deshoras o “picotear” constantemente

Tener patrones de sueño irregulares

No es una solución mágica

Aunque los resultados son relevantes, no se trata de una fórmula única. El peso corporal depende de múltiples factores, entre ellos:

Calidad de la alimentación

Actividad física

Descanso

Estrés

Salud hormonal y edad

Una pauta simple con impacto

Más allá de la complejidad, el estudio deja una recomendación práctica:

adelantar la cena, evitar comidas pesadas antes de dormir y mantener un desayuno temprano pueden ser ajustes sencillos con beneficios sostenidos.

Además, el descanso cumple un rol central. Dormir mal altera hormonas como la grelina y la leptina, vinculadas al hambre y la saciedad, lo que puede influir directamente en el peso.

En síntesis, el mensaje es claro: no solo importa qué comemos, sino también a qué hora lo hacemos. Ajustar los horarios, reducir el picoteo y respetar el descanso pueden marcar una diferencia real en el equilibrio del organismo.