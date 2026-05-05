Tensión en Ormuz: EE.UU. intenta contener el bloqueo y crece el conflicto con Irán

La tensión en el Golfo Pérsico sumó un nuevo capítulo tras el inicio del llamado “Proyecto Libertad”, la operación impulsada por Estados Unidos para restablecer la circulación marítima en el estratégico estrecho de Ormuz. Según informó el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, seis embarcaciones intentaron eludir el bloqueo naval impuesto a puertos iraníes en las primeras horas del operativo, pero fueron interceptadas y obligadas a retroceder.

El funcionario realizó estas declaraciones en una conferencia en el Pentágono, acompañado por el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine. Allí, Hegseth definió la misión como “principalmente pacífica”, aunque dejó en claro que las fuerzas desplegadas permanecen en estado de alerta ante cualquier escalada.

El despliegue militar en la zona es de gran magnitud. De acuerdo con Caine, el corredor de seguridad incluye destructores con misiles guiados, más de 100 aeronaves que patrullan de forma permanente y unos 15.000 efectivos. A esto se suma una situación crítica para el comercio marítimo: más de 1.500 embarcaciones permanecen varadas en el Golfo, con unos 22.500 marineros a bordo sin poder avanzar.

Pese a los incidentes recientes, desde Washington sostienen que el alto el fuego sigue vigente. Sin embargo, reconocen que el escenario es frágil. Según detalló el propio Caine, desde la declaración de la tregua, Irán ha llevado adelante múltiples acciones hostiles, incluyendo ataques a buques comerciales y ofensivas contra fuerzas estadounidenses, aunque —según la evaluación oficial— aún sin alcanzar el umbral de un conflicto abierto a gran escala.

El conflicto también tiene un fuerte componente estratégico vinculado al programa nuclear iraní. Hegseth aseguró que los recientes ataques lograron retrasar el desarrollo de capacidades nucleares de Teherán, aunque informes de inteligencia sostienen que los plazos se mantienen entre nueve y doce meses.

El “Proyecto Libertad” fue lanzado con el objetivo de reabrir el tránsito en el estrecho de Ormuz, una vía clave por donde circula cerca del 20% del comercio global de petróleo y gas. Su cierre, atribuido a Irán desde fines de febrero, generó un fuerte impacto en los mercados energéticos y elevó los precios a nivel internacional.

En paralelo, el Comando Central de Estados Unidos informó que algunos buques lograron atravesar la zona sin incidentes bajo protección militar, aunque persisten los riesgos. De hecho, se registraron ataques con drones, misiles y lanchas rápidas contra embarcaciones civiles, en medio de versiones cruzadas sobre daños y víctimas.

Desde Teherán, las autoridades calificaron la operación como una violación del alto el fuego. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, advirtió que el país aún no ha desplegado toda su capacidad de respuesta y anticipó un posible endurecimiento de la postura.

Con el comercio global en vilo y el equilibrio geopolítico en juego, el estrecho de Ormuz vuelve a posicionarse como uno de los puntos más sensibles del escenario internacional. La evolución de los próximos días será clave para determinar si la tensión se encamina hacia una desescalada o deriva en un conflicto de mayor alcance.