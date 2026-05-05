Promesa a la Constitución en Santa Fe: jóvenes, ciudadanía y un mensaje político sobre derechos y deberes

Alrededor de 250 estudiantes de tercer año de escuelas secundarias de Santa Fe participaron este martes del acto de promesa de lealtad a la Constitución Nacional Argentina, en una ceremonia realizada en el Museo de la Constitución y encabezada por autoridades provinciales.

La actividad se desarrolló en el marco de la Ley 27.505, que establece este compromiso como parte de la formación cívica en todo el país. Además, fue transmitida en vivo a través de los canales oficiales del Gobierno, lo que permitió ampliar su alcance más allá de los presentes.

Durante el acto, el gobernador Maximiliano Pullaro brindó un discurso con fuerte contenido institucional, en el que buscó interpelar a los jóvenes sobre el significado de la Constitución en la vida cotidiana. “No es solo un texto jurídico, también es la base de cómo convivimos como sociedad”, planteó.

De vecinos a ciudadanos

Uno de los conceptos centrales de su intervención fue la diferencia entre “vecino” y “ciudadano”, una idea que retomó del expresidente Raúl Alfonsín. En ese sentido, explicó que el ejercicio pleno de la ciudadanía implica no solo reclamar derechos propios, sino también comprometerse con los de los demás.

“El ciudadano es quien no se conforma hasta que todos puedan acceder a sus derechos”, expresó, al tiempo que instó a los estudiantes a involucrarse activamente en la vida social.

Pullaro también remarcó la necesidad de equilibrar derechos y responsabilidades. Frente a los jóvenes, sostuvo que el acceso a la educación, la seguridad y la convivencia pacífica conlleva obligaciones concretas, como el cumplimiento de normas y el compromiso con el aprendizaje.

A su vez, buscó despejar interpretaciones políticas del acto al aclarar que la promesa de lealtad a la Constitución no implica adhesión a un gobierno en particular, sino a un sistema de organización basado en reglas compartidas.

Historia y pertenencia

El discurso incluyó un repaso por el rol de Santa Fe en la construcción institucional del país, destacando su protagonismo en los pactos preexistentes y en la sanción de la Constitución de 1853, así como en su reforma de 1994.

En ese marco, el gobernador reivindicó la figura de Estanislao López como uno de los referentes del federalismo, al que definió como un defensor de la igualdad entre provincias y de la autonomía regional.

También planteó una reflexión sobre el reconocimiento histórico de estos líderes en el ámbito nacional, al señalar la escasa presencia de sus nombres en espacios simbólicos de la capital del país.

Un compromiso a futuro

En el cierre, el mandatario dejó un mensaje orientado a reforzar el valor de la Constitución como punto de partida para la vida democrática. “No es un límite, sino una base desde la cual crecer como sociedad”, afirmó ante los estudiantes.

La jornada se consolidó así como una instancia de formación cívica que busca fortalecer la conciencia democrática y promover la participación activa de las nuevas generaciones, en un contexto donde el debate sobre las instituciones y el rol del Estado vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública.