Tras el tiroteo en una escuela, Educación descarta el regreso del agresor y defiende el rol institucional

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, se pronunció este martes sobre el violento episodio ocurrido en San Cristóbal, donde un joven ingresó armado a un establecimiento educativo y abrió fuego contra sus compañeros. El funcionario fue categórico al referirse al futuro del agresor dentro del sistema escolar: “No hay condiciones para que este joven esté en un establecimiento educativo, y eso no va a suceder”.

En sus declaraciones, Goity estableció una distinción clave entre el derecho a la educación y la escolarización formal. Según explicó, garantizar que una persona acceda a procesos educativos no implica necesariamente su permanencia dentro de una escuela. “Hay situaciones en las que no están dadas las condiciones para la convivencia en un ámbito escolar, y eso no puede confundirse con negar el derecho a educarse”, planteó.

La escuela frente a la crisis social

Más allá de la definición sobre el caso puntual, el ministro hizo foco en el rol de la institución educativa en contextos de alta conflictividad social. Reconoció el impacto que generó el episodio y habló de una conmoción que atravesó a toda la comunidad, pero evitó trasladar esa situación a una visión negativa del sistema educativo.

“La escuela sigue siendo un espacio fundamental, donde aparecen respuestas incluso en los momentos más difíciles”, sostuvo. En ese sentido, remarcó la necesidad de fortalecer los vínculos sociales y comunitarios como herramienta para abordar este tipo de problemáticas.

El titular de la cartera educativa también admitió que las escuelas enfrentan demandas crecientes que, en muchos casos, exceden su capacidad operativa. Aun así, insistió en que continúan siendo un ámbito clave para la contención y la expresión de los estudiantes.

“Es el lugar donde circula la palabra, donde los chicos pueden decir lo que les pasa, lo que sienten, lo que viven”, señaló, destacando el valor del diálogo dentro del ámbito escolar.

Un llamado a reforzar lo colectivo

En el tramo final de su mensaje, Goity convocó a profundizar el trabajo conjunto entre instituciones, familias y comunidad. “La salida no es menos escuela, sino más escuela, más comunidad y más proyectos compartidos”, afirmó.

El caso reabrió el debate sobre los límites de la escolarización en situaciones extremas y el rol del Estado frente a hechos de violencia en ámbitos educativos. Mientras avanza la investigación, desde el Gobierno provincial buscan reforzar una mirada que combine contención, prevención y fortalecimiento institucional.