Obras frenadas y reclamos: Santa Fe denuncia una deuda millonaria de Nación por plantas potabilizadoras

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, cuestionó al Gobierno nacional por la falta de pago de certificados de obra que impacta en la ampliación de la planta potabilizadora operada por Aguas Santafesinas S.A. en la capital provincial. Según advirtió, la situación ya provocó demoras en los trabajos y la suspensión temporal de parte del personal.

De acuerdo con el funcionario, la deuda acumulada corresponde a certificados de los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, y ronda los 800 millones de pesos. Se trata de compromisos asumidos por Nación tras un acuerdo firmado en 2024 que incluía, además, la obra en Granadero Baigorria.

“Ambos proyectos llevan varios meses sin pagos, lo que complica seriamente la continuidad de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas”, señaló Enrico. En esa línea, explicó que el esquema de financiamiento es clave para sostener las obras: “Cuando una empresa inicia un proyecto, invierte en infraestructura, contrata personal y asume costos. Sin ingresos, esa estructura se vuelve insostenible”.

Impacto en empleo y ejecución

El ministro remarcó que la paralización parcial de las tareas ya tiene consecuencias concretas en el empleo, con trabajadores afectados por la falta de liquidez en las empresas contratistas. Además, indicó que la incertidumbre financiera pone en riesgo el ritmo de ejecución de obras consideradas estratégicas para el abastecimiento de agua potable.

Aunque dijo desconocer las razones específicas del atraso, Enrico fue crítico con la gestión nacional al señalar que no se están cumpliendo los compromisos asumidos. “En la provincia hay muy pocas obras nacionales en marcha, y las que existen presentan dificultades”, sostuvo.

Diferencias con la política provincial

En contraste, el funcionario destacó el rol del gobierno provincial, encabezado por Maximiliano Pullaro, al asegurar que se están sosteniendo proyectos de infraestructura con recursos propios y garantizando los pagos en tiempo y forma.

También mencionó que la provincia asumió intervenciones en obras que originalmente dependían de Nación, como trabajos en rutas y proyectos emblemáticos en ciudades como Rosario.

“Hay una decisión política de sostener la obra pública porque eso genera empleo y mejora la calidad de vida”, afirmó Enrico, marcando diferencias con el enfoque nacional.

La situación reaviva el debate sobre el financiamiento de la infraestructura en el país y el impacto que tienen los retrasos en los desembolsos sobre el desarrollo de obras clave para los servicios básicos.