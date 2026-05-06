El costo del silencio en el corazón del poder

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

Hay escándalos que incomodan y hay otros que perforan. No solo por lo que revelan, sino por lo que obligan a callar. El caso que rodea a Manuel Adorni pertenece a esta segunda categoría: no tanto por la denuncia puntual —grave, desde luego— sino por el efecto corrosivo que está generando dentro de un Gobierno que construyó su identidad sobre la promesa de ser distinto.

La acusación que involucra una suma de dinero difícil de ignorar, presuntamente destinada a refacciones privadas y abonada en condiciones poco habituales, no impactó únicamente por su magnitud. Lo verdaderamente disruptivo fue el espejo que puso delante de la narrativa libertaria. Esa que durante meses se erigió sobre una idea simple y eficaz: la pureza frente a la corrupción estructural de la política tradicional. Cuando esa frontera se vuelve difusa, el problema deja de ser individual y pasa a ser sistémico.

En el interior del oficialismo no hay una sola lectura, pero sí un clima compartido. No se trata de una cacería interna ni de viejas rencillas personales. De hecho, conviven en esa evaluación tanto quienes tienen afinidad con el funcionario cuestionado como quienes no. El punto de coincidencia es otro: el desgaste. La sucesión de episodios, su permanencia en la agenda y la dificultad para clausurarlos empiezan a erosionar un activo central del Gobierno: su credibilidad ante su propio electorado.

Incluso entre quienes relativizan el tratamiento mediático del caso o sospechan de una aceleración judicial poco habitual, aparece una idea incómoda. Aun concediendo que existe una vara desigual respecto de otros dirigentes del pasado, el problema no desaparece. Porque la vara que importa, en este caso, es la que el propio oficialismo se impuso. Y esa es más exigente que cualquier estándar externo.

Entonces surge una pregunta inevitable: si el diagnóstico está, ¿por qué no hay acción? La respuesta no remite a la estrategia sino al clima interno. En la arquitectura del poder libertario, la verticalidad no es un detalle: es una condición estructural. La toma de decisiones está fuertemente concentrada y el margen para interpelar al liderazgo es, en los hechos, reducido. No por falta de inteligencia o de criterio en los cuadros políticos, sino por una dinámica que desalienta la disidencia en temas sensibles.

Así, el silencio deja de ser una omisión y se convierte en una conducta racional. Nadie quiere asumir el costo de decir lo que piensa cuando ese gesto puede implicar quedar fuera del círculo de confianza. El resultado es un ecosistema donde las dudas circulan en voz baja, pero rara vez llegan a destino.

Desde la cima del poder, en cambio, la lectura es otra. Javier Milei no parece dispuesto a ceder. Interpreta el episodio como parte de una ofensiva más amplia, en la que convergen intereses políticos, judiciales y económicos. Bajo esa lógica, apartar a un funcionario propio no sería un acto de transparencia sino una concesión peligrosa: abriría la puerta a que el mismo mecanismo se repita con otros integrantes de su equipo.

Hay, además, un componente de lealtad que en este Gobierno tiene un peso específico. La decisión de sostener a los propios, incluso en contextos adversos, no es coyuntural. Es una regla. Y como toda regla rígida, tiene un costo: limita la capacidad de adaptación frente a escenarios cambiantes.

Sin embargo, esa consistencia no es uniforme. El contraste con otros episodios recientes, donde funcionarios de menor peso fueron desplazados con rapidez ante irregularidades patrimoniales, introduce una tensión difícil de disimular. La vara, entonces, no solo se compara con el pasado político argentino, sino con el presente inmediato del propio Gobierno.

En ese marco, la figura de Karina Milei aparece como un factor decisivo. Su rol en la administración de la confianza presidencial es central, y cualquier movimiento relevante parece requerir su aval. Esto reduce aún más el número de interlocutores capaces de influir en decisiones críticas. El poder, en definitiva, no solo está concentrado: también está filtrado.

Mientras tanto, la gestión sigue. O intenta seguir. El oficialismo busca retomar la iniciativa, cambiar de tema, reinstalar la agenda económica o institucional. Pero la política tiene una lógica implacable: los temas no se eligen solo por voluntad. Y cuando un conflicto no se resuelve, tiende a reaparecer.

El problema, en última instancia, no es si el funcionario cuestionado resiste o cae. Es qué deja ese proceso en la cultura política de un Gobierno que prometió romper con todo lo anterior. Porque las promesas fundacionales no se miden en los discursos, sino en las decisiones incómodas. Y ahí es donde empieza a jugarse algo más profundo que un nombre propio.

Si el oficialismo decide sostener su actual estrategia, deberá convivir con una tensión permanente entre su relato y su práctica. Si opta por corregir, pagará el costo de reconocer que no era inmune a los vicios que criticaba. En ambos casos, hay un precio. La diferencia es quién lo paga y cuándo.

Lo que está en juego, en definitiva, no es solo la suerte de un funcionario ni la estabilidad de un gabinete. Es la credibilidad de un proyecto político que llegó prometiendo una excepción y ahora enfrenta la prueba más clásica del poder: demostrar que puede ser distinto donde más le cuesta.