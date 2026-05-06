La fiscalía rechazó el pedido de Marcela Pagano para detener a Adorni en la causa por enriquecimiento

El fiscal rechazó el pedido de detención inmediata contra el jefe de Gabinete

Consideró que no hay riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación

La diputada Pagano invocó la doctrina Irurzun para fundamentar su solicitud

Se investigan posibles presiones sobre un contratista vinculado al caso

El teléfono del testigo será peritado para analizar comunicaciones

La causa por presunto enriquecimiento ilícito continúa en etapa preliminar

La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, registró en las últimas horas una definición relevante en materia procesal. El fiscal Gerardo Pollicita desestimó el pedido de detención inmediata impulsado por la diputada nacional Marcela Pagano, al considerar que no existen elementos suficientes que justifiquen una medida de privación de la libertad en el estado actual del expediente.

La solicitud había sido presentada por la legisladora del bloque Coherencia, quien argumentó la existencia de un riesgo concreto de entorpecimiento de la investigación. En su planteo, sostuvo que la posición institucional del funcionario podría facilitar contactos o influencias sobre testigos, lo que podría afectar el desarrollo de la causa. Como respaldo jurídico, invocó la denominada “doctrina Irurzun”, un criterio que ha sido utilizado en distintos casos para fundamentar la prisión preventiva de funcionarios públicos en función de su capacidad residual de incidencia.

Sin embargo, el fiscal evaluó que en este caso no se configuran los requisitos necesarios para adoptar una medida de esa gravedad. En particular, destacó la ausencia de indicios de peligro de fuga o de interferencia efectiva en la recolección de pruebas. Bajo esa premisa, concluyó que la detención resultaría desproporcionada y no acorde con los estándares que rigen este tipo de decisiones en etapas preliminares.

La resolución no implica una desvinculación del funcionario de la investigación, sino que delimita el alcance de las medidas cautelares posibles. En ese sentido, el Ministerio Público dejó abierta la posibilidad de adoptar restricciones menos severas, como la prohibición de contacto con determinadas personas vinculadas a la causa, en caso de que surjan elementos que así lo ameriten.

El planteo de Pagano se apoyó en un episodio específico que forma parte del expediente. Se trata del vínculo entre Adorni y un contratista que intervino en obras realizadas en una propiedad del funcionario. Según la diputada, ese contacto podría haber derivado en presiones o intentos de influir en el testimonio de un actor clave dentro de la investigación.

En este contexto, el contratista declaró ante la Justicia y afirmó haber recibido presiones provenientes del entorno del jefe de Gabinete en las horas previas a su declaración. A partir de esta situación, se dispuso la entrega de su teléfono celular para ser sometido a peritajes, con el objetivo de analizar las comunicaciones mantenidas tanto con Adorni como con su círculo cercano. Esta medida busca determinar si existieron contactos que puedan interpretarse como intentos de condicionamiento.

La causa se centra en la posible existencia de enriquecimiento ilícito y analiza diversas operaciones patrimoniales del funcionario. Si bien aún se encuentra en una etapa inicial, el expediente avanza con la incorporación de pruebas y testimonios que podrían aportar mayor claridad sobre los hechos investigados.

El rechazo del pedido de detención introduce un elemento de prudencia en el desarrollo del proceso, al evitar la adopción de medidas restrictivas sin una base probatoria sólida. Al mismo tiempo, mantiene abierta la investigación y la posibilidad de que, ante nuevos elementos, se revisen las decisiones adoptadas hasta el momento.

En el plano político, el caso adquiere relevancia por la exposición pública de los involucrados y por la intervención de una legisladora en el impulso de medidas judiciales. Este cruce entre política y Justicia agrega complejidad al escenario, en un contexto donde las causas que involucran a funcionarios suelen tener impacto más allá del ámbito estrictamente judicial.

A medida que avance el expediente, la atención estará puesta en los resultados de las pericias y en la evolución de los testimonios. Por ahora, la fiscalía optó por descartar la detención inmediata, priorizando una evaluación gradual de los riesgos procesales y la consistencia de las pruebas disponibles.