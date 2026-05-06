El peronismo arma un “circo” en el Concejo por un episodio menor que no resiste análisis

Lo que debería haber quedado en una discusión menor terminó escalando a niveles insólitos. En el Concejo Municipal de Rafaela, un episodio ocurrido tras una sesión derivó en una polémica que, lejos de aportar claridad, expone una sobreactuación política que no se condice con la magnitud de los hechos.

El bloque de La Libertad Avanza presentó un descargo formal por lo sucedido el 16 de abril en los pasillos del recinto, luego de una sesión en la que no prosperó el tratamiento sobre tablas de modificaciones vinculadas al pavimento. Allí, los integrantes del espacio negaron de manera categórica que haya existido una agresión verbal por parte de Martín Clementz, colaborador del concejal Fabricio Dellasanta, y calificaron como una “falsa denuncia” el pedido de destitución impulsado desde el peronismo local.

Desde la óptica libertaria, lo ocurrido no pasa de un cruce de palabras típico de cualquier ámbito político. Sin embargo, el peronismo decidió sobredimensionar el hecho hasta transformarlo en un escándalo institucional, en lo que muchos ya califican como un verdadero “circo” político.

Según la reconstrucción presentada, la situación se originó cuando un vecino —ex referente vecinal del barrio Mora— increpó a dirigentes libertarios, responsabilizándolos por la paralización de obras. En ese contexto, desde La Libertad Avanza aseguran que fueron ellos quienes recibieron insultos y amenazas, mientras intentaban explicar la situación.

El punto más controvertido gira en torno a una frase atribuida a Clementz: “no le mientan a la gente”.

Para el bloque libertario, esa expresión fue sacada de contexto y utilizada como excusa para montar una acusación desproporcionada. Para el peronismo, en cambio, fue el argumento central para impulsar un pedido de sanción extrema.

La distancia entre una interpretación y otra no hace más que evidenciar el trasfondo político del conflicto.

Desde La Libertad Avanza no dudan en señalar que detrás del pedido de destitución hay una reacción a la derrota legislativa sufrida en el recinto. Hablan directamente de “abuso de poder” y de una maniobra política que busca disciplinar y correr del eje el verdadero debate.

A esto se suman cuestionamientos sobre inconsistencias en la denuncia, incluyendo horarios que no coincidirían con la presencia de los involucrados, e incluso la firma de concejales que —según sostienen— no estuvieron en el lugar de los hechos.

También apuntan a una supuesta instalación mediática de una versión distorsionada, que habría amplificado un episodio menor hasta convertirlo en un conflicto institucional.

El pedido final del bloque es claro: que se difundan las imágenes de las cámaras de seguridad del Concejo para terminar con especulaciones. Una medida que, de concretarse, podría desinflar rápidamente una polémica que, para muchos, nunca debió haber escalado tanto.

En definitiva, lo que queda es una sensación incómoda: mientras la ciudad enfrenta problemas reales, la dirigencia política discute episodios que difícilmente superen el nivel de una discusión de café.

Y en ese escenario, el “circo” no solo distrae: también desgasta.