Rafaela exportó su modelo productivo en una misión clave a Paraguay

La Municipalidad de Rafaela, a través de su Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, junto a la Cámara de Comercio Exterior del C.C.I.R.R., organizó una nueva Misión Comercial Exploratoria a Paraguay en el marco de la Expo Santa Rita 2026, una de las ferias más relevantes del país vecino.





Esta iniciativa se enmarcó en el programa Rafaela Exporta, que ambas instituciones impulsaron de manera sostenida desde el año 2014 con el objetivo de ampliar la base exportadora local y diversificar los mercados internacionales para las empresas de la ciudad.





La misión se desarrolló entre los días 27, 28, 29 y 30 de abril, con regreso el 1 de mayo, y contó con la participación de firmas rafaelinas de distintos rubros: BROTE (agencia digital de marketing), JIT Lubricación, HIKRAS y ALFA VET.





Santa Rita, ubicada en el departamento de Alto Paraná, fue reconocida como un polo estratégico del agronegocio en Paraguay, con una fuerte presencia de empresas vinculadas al sector agrícola, especialmente en la provisión de insumos como semillas y fertilizantes. La región también se destacó por su producción ganadera de alta calidad genética, consolidándose como uno de los motores económicos del país.





En este contexto, la Expo Santa Rita se posicionó como la segunda exposición anual más importante en términos de visitantes y la principal en volumen de negocios, con operaciones que alcanzaron los 300 millones de dólares anuales. El evento reunió a miles de participantes y exhibió el potencial productivo agrícola, ganadero e industrial de la región, constituyendo una plataforma clave para la generación de vínculos comerciales.





Esta nueva misión se sustentó en un proceso de vinculación institucional y empresarial que se había consolidado en los últimos años. En febrero de 2024, el intendente de Naranjal (Paraguay), Edoard Schaffrath, visitó Rafaela con el objetivo de conocer su desarrollo industrial y explorar oportunidades de cooperación. Durante su estadía, recorrió frigoríficos locales, el Complejo Ambiental y empresas como DEISA y VMC, interiorizándose en el modelo de gestión productiva y ambiental de la ciudad.





En reciprocidad, durante julio de 2025, autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo realizaron una visita a Naranjal, donde mantuvieron encuentros con empresarios de la localidad y del departamento de Alto Paraná, fortaleciendo los lazos iniciados el año anterior.





Dicha agenda se complementó con una misión comercial e institucional en la ciudad de Asunción, llevada a cabo los días 30 y 31 de julio de 2025, que contó con la participación de 17 empresas de la provincia de Santa Fe, principalmente de Rafaela, abarcando sectores como alimentos y bebidas, agtech, software y metalmecánica.





Durante esa instancia se desarrollaron más de 90 reuniones B2B con contrapartes paraguayas, logrando un alto grado de complementariedad entre oferta y demanda, especialmente en productos alimenticios. Como resultado concreto de ese proceso, en diciembre de 2025 se concretó la primera exportación de la empresa Cracket hacia Paraguay, marcando un hito dentro del programa.





En relación a esta misión, la secretaria de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, Patricia Imoberdorf, destacó: «Desde el municipio seguimos generando herramientas concretas para acompañar a nuestras empresas en su proceso de internacionalización. Estas misiones permitieron abrir puertas, generar contactos y, sobre todo, construir confianza con potenciales socios comerciales».





Además, agregó: «Paraguay fue un mercado estratégico para Rafaela y la región, por su cercanía y por las oportunidades que ofreció en sectores donde nuestras empresas tuvieron mucho para aportar. Nuestra meta fue consolidar estos vínculos y transformarlos en operaciones reales que generen empleo y desarrollo local».





Finalmente, remarcó: «Los resultados de las misiones anteriores mostraron que este fue el camino. Ya contamos con casos concretos de exportaciones que surgieron a partir de estos espacios, y buscamos que cada vez más empresas rafaelinas pudieran dar ese salto».