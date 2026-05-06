El municipio realiza mejoras en calles de ripio en barrio 42

El Gobierno municipal avanza con tareas de mantenimiento y puesta en valor en distintos sectores de la ciudad, con intervenciones actuales en barrio 42 orientadas a mejorar la circulación y el estado del espacio público.

En este marco, se encuentra en su etapa final el repaso general de las calles de ripio, una acción clave para optimizar la transitabilidad, especialmente tras jornadas de lluvia o uso intensivo.

A su vez, se desarrollaron trabajos de limpieza en cordones cuneta, que incluyeron el retiro de pasto acumulado para favorecer el escurrimiento del agua y mantener el orden urbano. Las tareas se realizaron en gran parte del barrio, aunque algunos sectores quedarán pendientes de intervención debido a la presencia de vehículos estacionados o contenedores, situación que será resuelta en los próximos días.

El subsecretario de Servicios Públicos y Ambiente, Juan Pablo Aversa, destacó la continuidad de estas acciones y remarcó la importancia de responder a las necesidades concretas de los vecinos, subrayando el impacto directo que tienen tanto el mantenimiento del ripio como la limpieza de cunetas en la vida cotidiana.

Por último, también se llevaron adelante trabajos de desmalezado en distintos puntos, contribuyendo a mejorar las condiciones generales del entorno y reforzar el cuidado del espacio público.