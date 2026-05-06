Lanzan un nuevo taller de huerta y compostaje en la ciudad

El Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Rafaela impulsa una nueva propuesta orientada a promover la soberanía alimentaria, la agroecología y la producción de alimentos en el hogar.

En ese marco, se llevará a cabo un taller de huerta y compostaje el martes 5 de mayo a las 17:00 en la vecinal del barrio Sarmiento (Francia 550, sector FFCC Belgrano). La actividad será gratuita, no requiere inscripción previa y tendrá una duración aproximada de una hora y media.

La capacitación estará a cargo de Ricardo Ledesma, especialista en la temática que trabaja junto al Instituto desde hace varios años. Durante el encuentro se abordarán contenidos vinculados a la planificación y armado de una huerta, cuidados básicos, compostaje y materiales aptos para este proceso. También habrá un espacio destinado a consultas y, al finalizar, se realizará el sorteo de una compostera entre los asistentes, además de la entrega de kits de semillas.

La iniciativa busca acercar herramientas concretas a la comunidad, destacando los beneficios de contar con una huerta en casa: acceso a alimentos frescos, reducción de gastos, contacto con la naturaleza y una opción educativa y recreativa para todas las edades. Además, este tipo de prácticas contribuye a una alimentación más variada y sostenible, en línea con objetivos globales vinculados al desarrollo sustentable y el cuidado del ambiente.

