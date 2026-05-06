Bayern vs. PSG definen finalista de Champions

El Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain se enfrentan este miércoles en Alemania por la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League. Luego del impactante 5-4 a favor de los parisinos en la ida, disputada en el Parque de los Príncipes, la serie quedó completamente abierta y promete un desenlace de alto voltaje. En la final ya espera el Arsenal.

Bayern, obligado a remontar en casa

El equipo dirigido por Vincent Kompany llega fortalecido tras consagrarse campeón de la Bundesliga y buscará hacer valer su localía. Con Harry Kane como referencia ofensiva y el desequilibrio de Luis Díaz, los alemanes apuntan a revertir la serie: una victoria por la mínima estirará la definición al alargue, mientras que un triunfo por dos goles los depositará directamente en la final.

A pesar de la derrota en la ida, el Bayern mostró carácter al reaccionar tras estar 5-2 abajo, dejando en claro que puede competir de igual a igual. Además, su rendimiento en casa respalda la ilusión: apenas perdió uno de los 23 partidos que disputó como local en la temporada.

PSG, a un paso de otra final

Del otro lado, el conjunto de Luis Enrique llega con confianza y la mira puesta en repetir presencia en la final, tras haber levantado el título la edición pasada. Su potencial ofensivo, con Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia y el joven Désiré Doué, será clave para explotar los espacios y lastimar de contraataque.

El PSG llega con ventaja: el empate le alcanza para avanzar, aunque no se espera un planteo especulativo. Con un lugar en la final en juego y el Arsenal aguardando en Budapest, el duelo promete ser una de esas noches inolvidables de Champions.